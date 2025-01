Alkavalle viikolle povataan sateita ja liukastumisvaaraa

Ensi viikolle ennustetaan vaihtelevaa säätä, joka tuo mukanaan räntää ja liukkaita kelejä, kertoo Foreca.

Isoon-Britanniaan iskeneen Éowyn-myrskyn jäänteet ovat saapuneet lauantaina Suomen ylle. Suurimmassa osassa maata onkin ollut lumi-, vesi- ja räntäsateita, ja tuuli on ollut maan etelä- ja keskiosissa navakkaa.

Sunnuntaina tuuli heikkenee, mutta paikoin Pohjois-Suomessa tulee vielä sateita. Pilvipeite rakoilee päivän aikana, mutta maanantain vastaista yötä kohden mentäessä pilvisyys lisääntyy jälleen etelästä alkaen.

Lämpötilat pyörivät sunnuntaina 0–4 asteen tuntumassa. Maanantain vastaisena yönä elohopea vajoaa kuitenkin lähes koko Suomessa pakkasen puolelle.

Alkuviikosta luvassa on pilvistä säätä, ja luvassa on vesi- ja lumisateita maan etelä- ja itäosissa. Lämpötilat pysyvät etelässä −2 ja 2 asteen tuntumassa, maan keskiosassa pakkasta on taas 0–5 astetta. Pohjoisessa pakkasasteet vaihtelevat kahden ja viidentoista välillä.

Viikon edetessä epävakainen sää jatkuu. Lämpötila sahaa nollan molemmilla puolin.

– Lumipeite välillä madaltuu, välillä taas tulee lisää lunta. Keli on jäisillä teillä ja pihoilla ajoittain hyvin liukas, sekä lauhan sään että välillä myös jään päälle satavan lumen vuoksi, kommentoi meteorologi Anna Latvala.

Latvala povaa ensi viikolle myös sateita eri muodoissa.

– Tulossa on vettä, räntää ja lunta, mutta ajoittain aurinko pilkahtaa, Latvala tiivistää.

Loppuviikosta sää saattaa lauhtua entisestään, mutta tältä osin ennusteet ovat vielä epävarmoja. Lämpötilat kuitenkin pysyvät ajankohtaan nähden selvästi tavallista lämpimämpinä.