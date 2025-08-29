Alibaba kehittää uutta tekoälysirua

Kiinalaiset siruyritykset ja tekoälykehittäjät panostavat nyt rajusti kotimaisen teknologia-arsenaalin kehittämiseen vastatakseen Yhdysvaltojen markkinajohtajuuteen tekoälykilpailussa.
The Wall Street Journal uutisoi, että verkkokauppajättinä tutuksi tullut Kiinan suurin pilvipalveluyritys Alibaba on kehittänyt uuden sirun, joka on monipuolisempi kuin sen aiemmat sirut.
Alibaban aiemmin kehittämät pilvipalvelusirut on suunniteltu enimmäkseen tiettyihin sovelluksiin. Nyt testattava uusi siru on tarkoitettu palvelemaan laajempaa valikoimaa tekoälyn päättelytehtäviä, kertoivat asiaan perehtyneet lähteet.
Tekoälyn nopea käyttöönotto Kiinan taloudessa luo suurta kysyntää päättelylle, joka ei yleensä vaadi edistyneimpiä siruja.
WSJ:n lähteiden mukaan sirun valmistaa kiinalainen yritys. Aiemman Alibaban tekoälyprosessorin valmisti Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Yhdysvallat on estänyt TSMC:tä valmistamasta Kiinalle tekoälysiruja, jotka hyödyntävät huipputeknologiaa.
Alibaba ilmoitti perjantaina, että yhtiön pilvipalvelujen liikevaihto kasvoi 26 prosenttia vuoden toisella neljänneksellä tekoälypalveluiden kysynnän kasvun ansiosta. Toimitusjohtaja Eddie Wu on sanonut, että ”tekoäly plus pilvi” on yksi Alibaban kahdesta kasvun moottorista verkkokaupan ohella. Helmikuussa Alibaba ilmoitti investoivansa tekoäly- ja pilvipalveluihin vähintään 53 miljardia dollaria (noin 45 miljardia euroa) seuraavan kolmen vuoden aikana. Alibaballa on myös yksi maailman parhaimmiksi arvioiduista tekoälymalleista: Qwen.
Alibaba oli pitkään yksi amerikkalaisen tekoälyjätin Nvidian suurimmista asiakkaista. Nvidian sirumyynnille Kiinassa on asetettu rajoituksia.
Alan sisäpiiriläisten mukaan Kiina on edelleen kaukana kyvystä valmistaa siruja, jotka kilpailevat edistyneimpien amerikkalaisten tuotteiden kanssa, joille Yhdysvallat on asettanut vientirajoituksia.
Yritykset ovat kuitenkin keksineet korvikkeita Nvidian H20-sirulle, joka on tehokkain tekoälyprosessori, jota se saa myydä Kiinassa. Presidentti Donald Trump antoi heinäkuussa Nvidialle luvan jatkaa H20-vientiä Kiinaan, mutta pian sen jälkeen Kiina kehotti yrityksiä olemaan ostamatta siruja toistaiseksi vedoten mahdollisiin turvallisuusriskeihin, joita Nvidian mukaan ei ole olemassa.
Heinäkuussa shanghailainen MetaX julkaisi uuden sirun, jonka se sanoi voivan korvata H20:n. Sirulla on suurempi muisti kuin H20:lla, mikä parantaa sen tehoa joissakin tekoälytehtävissä, vaikka se kuluttaakin enemmän sähköä. MetaX ilmoitti keskiviikkona valmistelevansa sirun massatuotantoa.