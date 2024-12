Alexander Stubb: Varjolaivaston alusten aiheuttamat riskit on pystyttävä torjumaan

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo viestipalvelu X:ssä saaneensa katsauksen Suomenlahden kaapelirikkoon liittyen poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäeltä, Keskusrikospoliisin päällikkö Robin Lardotilta ja Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Markku Hassiselta.

Tasavallan presidentin mukaan viranomaiset ovat selvittäneet tapahtumia tehokkaasti.

– Venäjän varjolaivastoon kuuluvien alusten aiheuttamat riskit on pystyttävä torjumaan, Stubb kirjoittaa.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin tiedotteen mukaan Estlink 2 -sähkönsiirtoyhteyden vika on paikannettu merikaapeliin.

Yhteyden katkeamishetkellä merikaapelin lähistöllä liikkui meriliikennettä. Kaapelin lähistöllä havaittiin ainakin kaksi rahtialusta, Hong Kongin lipun alla seilaava Xin Xin Tian 2 -alus sekä Cookinsaarten lipun alla seilaava öljytankkeri Eagle S.

Venäjä on käyttänyt pakotteiden kiertämisessä varjolaivastoa, jonka tehtävä on kuljettaa venäläistä öljyä. Varjolaivaston alukset on rekisteröity maihin, joihin ei kohdisteta pakotteita.

Poliisi kertoo tiedotteessaan selvittävänsä, liittyykö ulkomaalainen rahtialus vaurioon.

Fingridin mukaan vaurion korjaustöiden arvioidaan kestävän useita kuukausia. Kantaverkkoyhtiön mukaan Suomen ja Viron välisen sähkönsiirtoyhteyden vikaantuminen ei vaarantanut sähköjärjestelmän toimintaa Suomessa.

Suomen sähköjärjestelmä toimii Fingridin mukaan normaalisti ja sähkön riittävyys on tällä hetkellä hyvä.