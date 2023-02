Alexander Stubb: Venäjä yrittää tappaa demokratiaa

Suomen entinen pääministeri ja Firenzen EU-yliopiston professori Alexander Stubb arvioi Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa olevan yhtä lailla isku vapaalle demokratialle.

Hän toteaa ukrainalaisten taistelevan oikeudestaan olla vapaita ja mahdollisuudesta valita oma kohtalonsa.

– Vapaiden vaalien merkitys tuntuu erityisen suureltä nykyään. Naapurimme Venäjä yrittää kirjaimellisesti tappaa demokratian Ukrainassa, Stubb kirjoittaa Twitterissä.

Alexander Stubb pohjaa ajatuksiaan huhtikuussa järjestettäville Suomen eduskuntavaaleille. Hän kertoo arvostavansa ehdokkaita ja heidän tiimejään yli puoluerajojen.

– He ovat demokratian sankareita. Vapaat vaalit ovat menestyvien yhteiskuntien selkäranka, Stubb kirjoittaa.

The value of free elections feels especially important today.

Our neighbour, #Russia, is literally trying to kill democracy in Ukraine.

Ukrainians are fighting for their right to be free, to choose their own destiny.

May #Ukraine win. May democracy prevail.

2/2

— Alexander Stubb (@alexstubb) February 12, 2023