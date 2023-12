Alexander Stubb: Venäjä on jo hävinnyt sodan

Kansanedustaja Susanne Päivärinta (kok.) kysyy presidenttiehdokas Alexander Stubbilta uudessa Puolueellinen Päivärinta –podcastissaan, miten Stubb tulisi presidenttinä toimimaan Venäjän suuntaan.

Stubbin mukaan alkuvaiheissa toimet tuskin olisivat suoria. Hänen mukaansa epämuodollisia ja epävirallisia toimintatapoja on esimerkiksi rajavartiostolla, jolla yhä on välillä hyvääkin yhteistyötä ja informaation vaihtoa.

– Tärkein paikka edelleen on oma rakas paikkani eli diplomaatit, ulkoministeriö ja meidän suurlähetystömme. Miten kauan nämä kanavat sitten pysyvät ylhäällä – hirveän vaikea sanoa. Mutta seuraavan tasavallan presidentin täytyy lähteä siitä – oli sitten hän kuka tahansa – että suoria yhteyksiä ei ole, Alexander Stubb vastaa.

Moskovaan ei hänen mukaansa soiteta, ellei ole valtuuksia Suomen liittolaisilta.

– Tarkoittaako tämä sitä, että kaikki suhteet ovat niin sanotusti katkaistut? Ei. Kyllä me asialliset hommat hoidamme ja käytännön järjestelyt. …Ehkä se tällaisen pienen yhteistyön kautta sitten lähtee eteenpäin. Mutta kaikilla meillä on se lähtökohta, että sota on ensin saatava päätökseen, ennen kuin voidaan mitään yhteistyökanavia avata.

Alexander Stubb on tavannut Vladimir Putinin useasti eri delegaatioissa. Stubb sanoo hänen olleen ”analyyttinen, aika kylmäkatseinen, mutta samalla erittäin paneutunut ja osanneen asiansa”.

– Diktaattoreista yksi terävimmistä, ei siitä pääse yli eikä ympäri.

Ehdokkaalta kysytään, miten Venäjä saadaan häviämään Ukrainassa. Hän vastaa toteamalla, että harvemmin sanotaan ääneen perusasetelma:

– Venäjähän on jo hävinnyt tämän sodan. 150 000 miestä ja naista kuollut rintamalla. Talous sakkaa, on pakko kääntyä puhtaasti sotataloustilanteeseen. Ja on myös osoittautunut, miten heikot Venäjän puolustusvoimat ovat – siis ne, joita me aina pelkäsimme, Alexander Stubb sanoo.

– Eli häviö on siellä.

Mutta miten määritellään kokonaiskuva? Stubbin mukaan paljon puhutaan pattitilanteesta, viivytystaistelusta, mutta hänen mukaansa ammukset ovat perusongelma. Euroopan sotateollisuus ei toimi vuoden tilausten perusteella.

– Euroopan jäsenmaiden pitäisi tulla yhteen ja tehdä (sotateollisuuden) tilaukset yhdessä, jotta saataisiin siihen jatkumo.

Stubb sanoo olevansa ehkä vähän optimistisempi USA:n suhteen. Hänen mielestään paradoksaalisesti Israelin tilanne voi jopa hyödyttää Ukrainaa, koska nyt Israelin ja Ukrainan puolustaminen nähdään USA:ssa käsi kädessä.

– Ja se ei välttämättä ole nollasummapeliä.