”Alexander Stubb varmistaa Suomelle lännessä vahvan paikan”

Suomi on vaikeimmassa tilanteessa Venäjän kanssa vuosikymmeniin ja valinnut puolensa. Tässä tilanteessa presidentinvaalin ratkaisi se, kumpi ehdokkaista osaa ja kykenee varmimmin takamaan Suomelle lännessä vahvan paikan, ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.) arvioi Verkkouutisille.

– Minusta on selvää, että Alexander Stubbilla on siihen hommaan paremmat edellytykset koko hänen taustansa ja kansainvälisten verkostojensa hallinnan ja kansainvälisen julkisuuden hallinnan kautta, Mykkänen sanoo.

Hän uskoo tämän viime kädessä ratkaisseen myös monen suomalaisen äänestyspäätöksen.

Kai Mykkänen on tuntenut Alexander Stubbin politiikassa jo 20 vuotta.

– Hän oli jo silloin energinen, kansainvälinen ja länsimielinen. Mutta kyllä hän on kypsynyt voimakkaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vaikeiden koettelemusten ja vähän etäisyyden ottamisen kautta on tullut juuri sellaista harkitsevuutta ja rauhallisuutta, jota presidentin tehtävässä tarvitaan.

Presidentinvaalin kampanjointia on kiitelty laajasti arvokkaaksi ja ehdokkaita kunnioittavaksi. Kai Mykkänen sanoo suoraan vaalin ja kampanjoinnin luovan toivoa demokratialle.

– Minua itseäni todella paljon painaa nälvivä ilkeyksien heittely puolin ja toisin ja sillä klikkiotsikoissa päteminen. Tästä kumpikin ehdokas on onnistunut aika hyvin pidättäytymään ja jopa pääosa kampanjatiimeistä. Toivoa luova tekijä on se, että selvä hiljainen enemmistö suomalaisista arvostaa sitä rauhallisuutta ja punnintaa, mitä Alex on tuonut omalta osaltaan kampanjassaan esiin.