Alexander Stubb: Tästä asiasta Donald Trump oli oikeassa

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoi haastattelussa luottavansa siihen, että Yhdysvaltain ulkopoliittinen linja säilyy vakaana riippumatta siitä, kuka on maan seuraava presidentti.

Presidenttiä haastatteli perjantaina konservatiivisista näkemyksistään tunnetun Fox News -kanavan juontaja John Roberts. Keskustelu alkoi Robertsin onnitteluilla Suomen Nato-jäsenyydestä.

– Myöhään, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan, Stubb vastasi.

Roberts kysyi haastattelun aikana lukuisia kertoja Stubbin mielipidettä Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin terveydestä. Roberts muistutti, että myös demokraatit ovat esittäneet huolensa aiheesta.

Stubb painotti, ettei hän halua sekaantua Yhdysvaltain sisäpolitiikkaan. Hän totesi myös Washingtonissa pidetyn Nato-huippukokouksen, johon myös Biden osallistui, sujuneen hyvin.

– Katson asiaa kansainvälisten suhteiden näkökulmasta. Annoimme hyvän pelotteen Venäjää ja [Vladimir] Putinia vastaan, käytimme aika kovaa kieltä Kiinaa vastaan, Stubb sanoi.

Kun Roberts näytti Stubbille lukuisia videoita Bidenin sanoissa sekoiluista, Stubb kertoi viettäneensä huippukokouksen aikana kaksi vuorokautta yhdessä Bidenin ja 32 muun Naton valtionpäämiehen kanssa.

– Ilmapiiri oli erittäin hyvä ja keskustelut olivat hyviä ja rakentavia, Stubb sanoi.

Robertsin kysyessä Stubbin mielipidettä siitä, tarvitseeko Yhdysvallat nuoremman johtajan, Stubb kertoi seuranneensa aina tiiviisti Yhdysvaltain politiikkaa ja olevansa ”amerikkamyönteinen” (pro-American).

Hän jatkoi toteamalla hänen suurimman huolensa liittyvän Yhdysvaltojen politiikan jakautuneisuuteen ja polarisoitumiseen.

– Poliittinen keskustelunne on toksista, ja en halua vapaan maailman jäljittelevän sitä. Haluan, että kunnioitusta olisi enemmän, Stubb sanoi.

Ulkopolitiikassa Stubb taas kertoo näkevänsä Yhdysvaltain linjan erittäin vakaana. Nato muodostaa Stubbin mukaan Yhdysvaltain johtaman länsimaiden liiton, johon ei vaikuta se, kuka Yhdysvaltoja johtaa.

Haastattelussa sivuttiin myös entistä presidenttiä ja republikaanien presidenttiehdokasta Donald Trumpia.

Stubbin arvion mukaan Trump onnistui presidenttikautensa aikana saamaan Nato-maat ottamaan puolustuksen tosissaan. Siinä missä vuonna 2014 vain kolme Nato-maata käytti vaaditut kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta maanpuolustukseen, tänä vuonna luku on noussut 23:een.

Trump olikin Stubbin mukaan oikeassa siitä, että kahden prosentin rajasta on syytä pitää kiinni.

– Olisiko niin tapahtunut, jos Trump ei olisi vaatinut sitä? En usko. Olisiko niin tapahtunut ilman vallitsevaa maailmantilannetta? Tuskin. Mutta olemme menossa oikeaan suuntaan, Stubb sanoi.

Tasavallan presidentti muistutti myös, että Trumpin presidenttikauden aikana Yhdysvallat itse asiassa lisäsi sotilaallista läsnäoloaan Euroopassa.

– Uutena liittolaisena olen iloinen, että olemme rakentaneet DCA-puolustusyhteistyösopimuksen Yhdysvaltojen kanssa, Stubb sanoi.

Puolustusyhteistyötä voitaisiin tiivistää esimerkiksi jäänmurtajien suhteen, joita Yhdysvalloilla on Robertsin mukaan vain kaksi. Stubb vastasi tähän kertomalla, että maailman jäänmurtajista 80 prosenttia suunnitellaan ja 60 prosenttia rakennetaan Suomessa.

Stubb päätti haastattelun muistuttamalla katsojia, että Suomi on liittolaisena turvallisuuden luoja, ei kuluttaja.

– Meillä on yhdet Euroopan suurimmista asevoimista ja meillä on paljon amerikkalaista sotavarustusta, Stubb linjasi.

WATCH:

Finnish President @alexstubb joins @johnrobertsFox on whether he has concerns over a second Biden term, and he reacts to a report that NATO allies are concerned about President Biden's health and to discussions of former President Trump's support of NATO. #AmericaReports pic.twitter.com/RsE4BRIfyq

— America Reports (@AmericaRpts) July 12, 2024