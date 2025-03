Alexander Stubb tapaa tänään Britannian pääministerin

Maanantaina aamupäivällä presidentti Alexander Stubb vierailee London School of Economics and Political Science -yliopistossa, jossa hän pitää puheen monenkeskisen järjestelmän murroksesta ja keskustelee opiskelijoiden kanssa.

Iltapäivällä presidentti tapaa Britannian pääministeri Keir Starmerin.

Tapaamisessa ovat esillä muun muassa Suomen ja Britannian kahdenväliset suhteet, Ukrainalle annettavan tuen vahvistaminen ja Venäjän hyökkäyssodan päättämiseen tähtäävät toimet sekä globaali turvallisuuspoliittinen tilanne.

Stubb tapaa myös Britannian ulkomaantiedustelun johtajan Richard Mooren.

I spoke with the President of Finland @alexstubb. I thanked him for all the support Finland is providing, and we discussed ways to strengthen joint efforts with our partners to establish a lasting peace and ensure security.

Alexander shared details of his meeting with @POTUS. We… pic.twitter.com/2cqmcrzQyA

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 30, 2025