Alexander Stubb vierailee Egyptissä ja Jordaniassa – Lähi-idän kriisit esillä

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on virallisella vierailulla Egyptin arabitasavallassa 21.–22. huhtikuuta 2026. Asiasta kerrotaan tasavallan presidentin kanslian tiedotteessa.

Presidentti Stubb tapaa Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisin Kairossa tiistaina 21. huhtikuuta. Keskusteluissa ovat esillä tilanne Iranissa, Hormuzinsalmessa, Gazassa ja laajemmin Lähi-idässä. Lisäksi tapaamisen aiheina ovat Suomen ja Egyptin kahdenväliset suhteet, Venäjän laiton hyökkäyssota Ukrainassa, transatlanttiset suhteet ja globaali järjestelmä.

Ohjelmassa on myös tapaamiset Egyptin pääministeri Mustafa Madbulin ja Al-Azharin suurimaami Ahmed El-Tayebin kanssa.

Iltapäivällä presidentti osallistuu Suomi–Egypti-yritysfoorumiin, jossa hän keskustelee geopolitiikan ja talouden näkymistä.

Keskiviikkona 22. huhtikuuta presidentti Stubb vierailee American University in Cairo -yliopistossa, jossa hän pitää luennon globaaleista siirtymistä ja muuttuvasta voimatasapainosta sekä keskustelee opiskelijoiden kanssa.

Presidentillä on myös tapaaminen koptilaisortodoksisen kirkon johtajan, Aleksandrian paavi Tawadros II:n kanssa. Lisäksi hän tapaa Arabiliiton pääsihteeri Ahmed Aboul Gheitin ja pitää puheenvuoron Arabiliiton pysyville edustajille.

Iltapäivällä presidentti tutustuu Suureen egyptiläiseen museoon, joka on muinaisiin Egyptin aarteisiin keskittynyt arkeologinen museo.

Vierailun aikana presidentti Stubb tapaa myös paikallisia elinkeinoelämän ja ulkopolitiikan asiantuntijoita.

Edellisen presidenttitason vierailun Egyptiin teki presidentti Tarja Halonen vuonna 2009.

Vierailu myös Jordaniassa

Ennen Egyptin-vierailua Stubb vierailee Jordaniassa 19.–20. huhtikuuta 2026. Presidentti tapaa kuningas Abdullah II ibn Al Husseinin ja kruununprinssi Al Hussein bin Abdullah II:n Ammanissa sunnuntaina 19. huhtikuuta. Keskusteluissa ovat esillä tilanne Iranissa, Hormuzinsalmessa ja Lähi-idässä. Lisäksi tapaamisen aiheina ovat Suomen ja Jordanian kahdenväliset suhteet, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa sekä globaalit haasteet.

Presidentti Stubb vierailee myös Jordanian yliopistossa, jossa hän pitää luennon globaaleista siirtymistä ja muuttuvasta voimatasapainosta sekä vastaa opiskelijoiden kysymyksiin.

Maanantaina 20. huhtikuuta ohjelmassa ovat tapaamiset pääministeri Jafar Hassanin, Jordanian senaatin puhemies Faisal al-Fayezin ja Jordanian edustajainhuoneen puhemies Mazen al-Qadin kanssa.

Lisäksi presidentti tutustuu Jordanian asevoimien tukikohtaan ja toimintaan yhdessä kuninkaan kanssa.

Vierailuseurueeseen kuuluu myös kansanedustaja ja demokratiaa tukevan eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö Demo Finlandin puheenjohtaja Pihla Keto-Huovinen.

Ensimmäisen presidenttitason vierailun Jordaniaan teki presidentti Tarja Halonen vuonna 2010.

Artikkelia laajennettu 17.4.2026 kello 15.27: Lisätty tieto Jordanian vierailusta.