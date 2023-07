Alexander Stubb: Tämä ei kuulunut Vladimir Putinin pelikirjaan

Suomen entinen pääministeri, Firenzen EU-yliopiston professori Alexander Stubb sanoo CNN:n haastattelussa, että Natoon liittynyt Suomi ja liittyvä Ruotsi tekevät liitosta ensiluokkaisen turvallisuuden luojan Itämeren ja Pohjoismaiden alueella.

Esimerkiksi Stubb nostaa ilmavoimat. Pohjoismailla on yhteensä 250 hävittäjää.

– Käytännössä se, mitä Nato Suomesta ja Ruotsista saa, on erittäin turvalliset käsiparit. Sekä Pohjoismaiden puolustusliiton vahvistamisen, professori sanoo.

Stubb muistuttaa haastattelussa Suomen ja Ruotsin eroista. Ruotsi oli neutraali lähes 200 vuotta, Suomi taas taisteli toisessa maailmansodassa Neuvostoliittoa vastaan ennen kuin tuli pakotetuksi neutraaliuteen. Kylmän sodan päätyttyä molempien linja muuttui.

– Perusajatus molemmilla valtioilla oli tulla mahdollisimman Nato-yhteensopivaksi, jotta pahana päivän tullen voimme liittyä. Ja nyt se todellakin toteutuu – Suomesta tuli historian nopeimmin liittynyt jäsen ja Ruotsista tulee toiseksi nopein, ex-pääministeri toteaa.

– Meille turvallisuuspolitiikka on eksistentiaalista, joten voimme kääntää suuntaa nopeasti ja sen todellakin teimme 24. helmikuuta viime vuonna.

Stubbin mukaan Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi hyvin todetessaan, että Vladimir Putin tahtoi Naton suomettumista, mutta saikin Suomen natottumisen.

– Se ei ollut osa Putinin pelikirjaa. Kaikki, mitä hän yritti, kääntyi itseasiassa ympäri. Hän tahtoi venäläistää Ukrainan – siitä tuli eurooppalainen. Hän tahtoi jakaa Euroopan – se ei ole koskaan ollut näin yhtenäinen. Hän tahtoi jakaa Naton – se on nyt uudistanut joukkojaan, Stubb listaa.

– Suokerina pohjalla on tietysti Suomen ja Ruotsin liittyminen Natoon sen 31. ja 32. jäsenenä.

"#Finland and #Sweden joining NATO makes us prime security providers, both in the Baltic Sea and the Nordic regions."

