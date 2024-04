Alexander Stubb: Päätöstä Nato-esikunnan sijoittamisesta Suomeen ei ole tehty

Päätöstä Naton maavoimien alaesikunnan sijoittamisesta Suomeen ei ole toistaiseksi tehty, totesi tasavallan presidentti Alexander Stubb keskiviikkona tiedotustilaisuudessa Brysselissä, jonka hän piti yhdessä Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa.

Iltalehti uutisoi tiistaina, että Mikkeliin oltaisiin sijoittamassa Naton maavoimien alaesikunta, joka toimisi Yhdysvaltain itärannikolla sijaitsevan Norfolkin päämajan alaisuudessa.

Myös Stoltenberg vahvisti tiedotustilaisuudessa, että päätöstä asiassa ei ole tehty.

– Päätös tehdään seuraavien viikkojen tai kuukausien sisällä, Stoltenberg totesi.

Stubb avasi tiedotustilaisuudessa keskustelujaan Stoltenbergin kanssa.

– Painotin tapaamisessa, että Nato on kaksinkertaistanut rajansa Venäjän kanssa. Suomi on lojaali, rakentava ja vastuullinen jäsen Natossa. Saatamme olla maantieteellisesti koilliskulmassa mutta haluamme olla instituution ytimessä. Voitte luottaa meihin, on viestini liittolaisille tänään. Tuemme pääsihteerin tekemää työtä, kun Nato on matkalla kohti Washingtonin huippukokousta, Stubb totesi tiedotustilaisuudessa.

Stubbin mukaan Washingtonin huippukokouksen asialistan ytimessä tulevat olemaan Naton puolustus sekä Ukrainan tukeminen.

Stubb ja Stoltenberg keskustelivat muun muassa Ukrainasta ja Ukrainan tuen kiireellisyydestä.

– Ukraina tarvitsee ammuksia, aseita ja ajoneuvoja ja se tarvitsee niitä heti, Stubb sanoi ja muistutti myös Yhdysvaltain jumissa olevan apupaketin toteutumisen tärkeydestä.

Suomen Ukrainalle antaman puolustusmateriaalituen arvo on noin kaksi miljardia euroa.

Stoltenberg kiitteli tiedotustilaisuudessa Suomen merkittävää tukea Ukrainalle ja vakuutti Suomen jäsenyyden edelleen vahvistaneen Natoa.

Brysselin-vierailun aikana presidentti Stubb on tavannut myös EU:n korkeimpia edustajia, esimerkiksi Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsolan sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michelin.

Vierailu on presidentti Stubbin ensimmäinen työvierailu Belgiaan.