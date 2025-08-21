Alexander Stubb sanoo kirjansa kertovan myös hänen virheistään

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo viiden vuoden uurastuksen olevan ohi. Hän viittaa tänään julkaistuun kirjaansa Vallan kolmio – Murroksen aikakausi ja maailmanjärjestyksen tulevaisuus (Otava).

– Sain vihdoin ja viimein maailmanpolitiikan murrosta käsittelevän kirjani valmiiksi. Kirja on julkaistu tänään. Tuntuu hyvältä, Alexander Stubb kirjoittaa julkisessa Facebook-kirjoituksessaan.

Stubb huomauttaa, että kirjaprojektit ovat aina pitkiä ja raskaita.

– Välillä tuntui siltä, että en saa sitä koskaan valmiiksi. Toisaalta maailmakin on muuttunut viimeisen kolmen vuoden aikana enemmän kuin edellisten 30 vuoden aikana yhteensä.

Hän kertoo kirjoittaneensa alkuperäisen version englanniksi. Stubb piti silti tärkeänä, että suomenkielinen versio julkaistaan ensin.

Suurimman osan kirjasta Stubb kertoo kirjoittaneensa Firenzen vuosina eli aikana ennen presidenttiyttä.

– Viimeistelyn ja johtopäätökset sain valmiiksi kesällä.

Stubbin mukaan kirja kertoo monella tapaa hänen ulkopoliittisen ajattelunsa kehityksestä viimeisen 35 vuoden ajalta. Kirja käsittelee myös hänen tekemiään virheitään.

– Kirja on henkilökohtainen näkemykseni kansainvälisen politiikan murroksesta, ei Suomen ulkopoliittinen doktriini, Stubb toteaa.

– Toivon­, että lukija saa teoksesta kokonaiskuvan siitä, mistä ulkopoliittinen ajatteluni juontaa juurensa ja millä tavalla se on vuosien varrella muuttunut. Kansainvälinen politiikka ei ole koskaan staattista. Se elää ajassa, ja jokainen voi sitä omalla tavallaan muovata, Stubb jatkaa.

Presidentin mukaan kirja julkaistaan myöhemmin usealla kielellä.

