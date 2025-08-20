”Olet ainoa joka voi pysäyttää hänet” – Alexander Stubb paljastaa dramaattisen vetoomuksensa

Tasavallan presidentti Alexander Stubbin teos Vallan kolmio – Murroksen aikakausi ja maailmanjärjestyksen tulevaisuus (Otava) ilmestyy tänään. Kyseessä on kirja, josta Stubb mainitsi monesti presidenttikampanjansa aikana ja josta hän kirjoitti suurimman osan professorina Eurooppa-instituutissa Italian Firenzessä. Työnimenä teoksella oli tuolloin The New World Disorder. Power in the 21st Century.

Kirja kuvailee kylmän sodan päättymisen jälkeen luodun maailmanjärjestyksen murrosta, kun globaali järjestys, tasapaino ja dynamiikka muotoutuvat uudelleen.

Stubbin mukaan teoksen suunta muuttui Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Presidentti piirtää kuvan vallan kehistä – lännestä, idästä ja etelästä – josta Vallan kolmio -kirja on saanut nimensä.

Globaalien analyysien ohella Stubb kertoo katkelmia kohtaamisistaan maailman johtajien kanssa. Yksi dramaattisimmista on kuvaus hänen viestinnästään ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 27. helmikuuta 2022.

”…Minun on vaikea uskoa lukemiani uutisia. Sota on palannut jälleen Euroopan mantereelle, ja sen seuraukset uhkaavat kiristää maailmanjärjestystä entisestään. Lähetän tekstiviestin Venäjän ulkoministerille Sergei Lavroville.

”Lopettakaa tämä hulluus, ole hyvä”, kirjoitan hänelle. ”Olet ainoa, joka voi pysäyttää hänet.”

Lavrov vastaa minuutissa: ”Kenet? Zelenskyin? Bidenin?”

Olen kuullut tätä puolustustaktiikkaa Lavrovilta aikaisemminkin, mutta tällä kertaa se ei päde.

”Ei. Tiedät, mitä tarkoitan”, tekstaan takaisin. ”Tämä on mennyt liian pitkälle. Historia on harteillasi.”

Lavrovin vastaus toistaa Venäjän tavanomaista propagandaa. ”Missä olitte kaikki, kun venäläisiä murhattiin & nöyryytettiin Ukrainassa? Venäjän kieli, opetus & venäläiset tiedotusvälineet kiellettiin, ja Eurooppa on aivan hiljaa & jopa rohkaisee uusnatseja.”

Tunnen Lavrovin ajalta, jolloin olin Suomen ulkoministeri ja pääministeri. Tiedän hänen olevan lojaali viralliselle linjalle, ja hän on tarpeeksi fiksu ymmärtääkseen täsmälleen, mitä tapahtuu. Yritän vielä kerran.

”Syyttelyssä ei ole mitään järkeä. Tässä on kysymys elämästä ja kuolemasta. Meidän pitää tehdä tästä loppu.”

Ei onnistu. Lavrovin vastaukset jatkuvat samaa rataa. Koska Venäjän turvallisuuspalvelu FSB epäilemättä seuraa hänen puhelintaan, ymmärrän, ettei hän aio sanoa:

”Selvä, Alex, soitan nyt Putinille.” Lopetan tekstiviestivaihdon kuudennen tuloksettoman viestin jälkeen. Tunnen oloni vihaiseksi ja pettyneeksi. Vielä enemmän tunnen, että historian mannerlaatat liikkuvat.

Käsitän, että olemme pisteessä, josta ei ole paluuta entiseen. Kylmän sodan jälkeinen ajanjakso on ohitse. Lännen toisen maailmansodan jälkeen rakentama sääntöpohjainen maailmanjärjestys on riekaleina. Demokratiaa ja vapautta ylläpitävää, tai ainakin sitä yrittävää, liberaalia ihannetta vastaan hyökätään.

Lomamme historiasta on päättynyt. Olemme siirtyneet epäjärjestyksen aikakauteen. Emmekä tiedä, mitä tapahtuu seuraavaksi.”

Alexander Stubb kertoo kirjoittaneensa lentokoneessa ajatuksiaan muistikirjaan:

”Georgia 2008. Krim 2014. Tämä on Venäjän kolmas hyökkäys neljässätoista vuodessa. Tunnen pelkoa, turhautumista, hämminkiä. Kuinka pitkälle Putin menee tässä?” Suomesta kirjoitan, että ”En näe mitään muuta vaihtoehtoa kuin välittömän Nato-jäsenyyden. Kuinka monta kertaa Venäjän pitää hyökätä ennen kuin ymmärrämme tämän? Tämän täytyy olla käännekohta. Alamäessä oleva valta on vaarallinen. Venäjä on tästä esimerkki.”

”…Asian tekee vieläkin vakavammaksi, että olen tavannut monia sodan takana olevia ihmisiä ja kuullut omakohtaisesti sitä perustelleita valheita. Sergei Lavrov on eräs kokeneimmista diplomaateista maailmassa, mutta hänen kykynsä vääristellä totuutta on tehnyt hänestä absurdin. Isovanhempani varoittivat minua Venäjän aggressiosta. Halusin uskoa, että kokemukset toisesta maailmansodasta olivat sokaisseet heidät. Mutta valitettavasti he olivat oikeassa.”

– Putin on venäläinen revisionisti ja imperialisti. Putinin pitkäaikainen pakkomielle Ukrainasta osana Venäjää paljastui hänen heinäkuussa 2021 julkaistusta esseestään, joka käytännössä kiisti Ukrainan valtion olemassaolon. Putinin tavoite oli ja on rakentaa uudelleen Venäjän imperiumi. Ja kuten Zbigniew Brzezinski on huomauttanut, ilman Ukrainaa Venäjä lakkaa olemasta imperiumi, Stubb kirjoittaa toisaalla kirjassa.

Toukokuussa 2023 Stubb kertoo pyytäneensä ystäviltä ja kollegoilta etukäteen kommentteja kolumniinsa Financial Timesiin. Kolumnissa hän väittää, että ”globaali etelä päättää uudesta maailmanjärjestyksestä, koska se päättää, mihin suuntaan globaalin lännen ja globaalin idän välinen heiluri tulee heilahtamaan”.

”Yhden vastauksista on kirjoittanut yksi nykyajan merkittävimmistä ulkopoliittisista ajattelijoista: ”…minusta globaali etelä saa painua helvettiin… Mutta syistä, jotka ymmärrät, en ole vielä kirjoittanut sitä. Juttusi kuulostaa erittäin paljon järkevämmältä ja julkaisukelpoisemmalta”.

Tiedän, että viesti on kirjoitettu pilke silmäkulmassa. Asia on kuitenkin niin, että kommentti heijastelee aidosti ajattelua eri puolilla maailmaa. Se ajattelu on väärin.

Globaalin etelän kuittaaminen takapajulaksi on ollut aina moraalinen virhe. Mutta nyt kun globaalilla etelällä on keskeinen rooli uudessa maailmanjärjestyksessä, se on myös strateginen virhe. Lännen ja idän johtajien on vapautettava meidät vanhanaikaisista ennakkoluuloista ja löydettävä keino ymmärtää globaalissa etelässä tapahtuvia muutoksia.”

Myöhemmin presidentti kertoo USA:n uuden presidentin valinnan jälkeisestä tilanteesta:

”Ensimmäisten presidenttiviikkojensa aikana Donald Trump vetää Yhdysvallat pois WHO:sta ja Pariisin ilmastosopimuksesta, katkaisee Yhdysvaltain kehitysyhteistyöviraston USAID:n rahoituksen ja asettaa pakotteita Kansainväliselle rikostuomioistuimelle ICC:lle. Lisäksi hän esittää Panamaa, Grönlantia ja Gazaa koskevia aluevaatimuksia. Tällaisissa tilanteissa ihmiset tapaavat kiihtyä. Minun näkemykseni on, että ulkopolitiikassa pitää aina pysyä viileänä, rauhallisena ja hillittynä. Ole suomalainen. Käy saunassa ja avannossa ja mieti, miten ratkaista esillä oleva kysymys.

…Oma ohjenuorani ulkopolitiikassa on oikeastaan aika yksinkertainen: käsittele maailmaa sellaisena kuin se on, ei sellaisena kuin toivoisit sen olevan. Muuten et koskaan pääse tavoitteeseesi.”

”Voi myös kysyä, minkä arvoista on pelata golfia Yhdysvaltain presidentin kanssa. No, sosiaalinen kanssakäyminen luo luottamusta ja luottamus luo yhteistyötä. Kierros oli hyvä tapa tutustua presidentti Trumpiin ja keskustella hänen kanssaan erilaisista maailman asioista, muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa. Kerroin hänelle tekstiviestivaihdostani ulkoministeri Sergei Lavrovin kanssa sodan alussa. Kerroin hänelle myös, miksi Putiniin ja Venäjään voi harvoin luottaa ja miksi Ukrainan pitää voittaa sota. Minulla ei ole harhakuvitelmia normaalia suuremmasta vaikutuksesta, mutta jos pystyn tuomaan presidentti Trumpin tietoon näkemykseni siitä, ettei Putiniin voi luottaa, ja edistämään Suomen jäänmurtajakauppoja Yhdysvaltoihin, tehtävä suoritettu.”