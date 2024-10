Alexander Stubb: Rauhasta tulee keskustella

Tasavallan presidentti Alexander Stubb tapasi tiistaina Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin ja entisen liittokanslerin Angela Merkelin.

Oulussa keskiviikkona vieraillut Stubb avasi lehdistötilaisuudessa keskusteluja Scholzin ja Merkelin kanssa.

– Oma näkemykseni on se, että rauhasta tulee keskustella. Se on pitkän ajan tavoite. Mahdollisuuden ikkuna on Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeen ja ennen virkaanastujaisia. On eri asia, miten siihen päästään, Stubb totesi.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz sanoi viime viikolla liittopäivillä pitämässään puheessaan olevansa valmis keskusteluihin Venäjän diktaattori Vladimir Putinin kanssa. Hän sanoi etsivänsä keinoja sodan lopettamiseksi.

Presidentti Stubb muistutti Oulussa, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on esitellyt kymmenen kohdan rauhansuunnitelman ja viisiosaisen voitonsuunnitelman.

– Nehän eivät ole koskaan täydellisiä, mutta pystyimme Scholzin kanssa kahdestaan vaihtamaan vähän yli tunnin mittaisen keskustelun aikana ajatuksia siitä, mikä on realismia Ukrainan voitonsuunnitelmassa ja mikä ei, Stubb kertoi.

– Itse olen varovaisen toiveikas, että sota on edennyt siihen pisteeseen, että rauhanneuvottelut tullaan aloittamaan jossain vaiheessa. Mutta korostan, että ennen sitä lännen on jatkettava taloudellista, aseellista ja materiaalista tukea Ukrainalle.

Stubb sanoi vedonneensa jälleen Saksaan, että Ukrainalle annetaan lupa käyttää pitkän kantaman ohjuksia Venäjän maaperällä.

– Ukraina ei voi käydä tätä sotaa yksi käsi selän taakse sidottuna.