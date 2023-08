Alexander Stubb on ”selkeästi vahvin” – näin Petteri Orpo perustelee esitystä presidenttiehdokkaasta

Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo pitää Alexander Stubbia ”selkeästi vahvimpana” kokoomusehdokkaana tasavallan presidentin tehtävään. Orpo kertoi tänään maanantaina iltapäivällä puoluehallituksen kokouksen jälkeen, että puolueen presidenttiehdokkaaksi pyydetään italialaisessa yliopistossa professorina toimivaa, entistä pääministeri Stubbia. Puoluehallituksen päätös oli yksimielinen.

Orpo korostaa etenkin Stubbin valmiuksia tasavallan presidentin tehtävän hoitamiseen Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan johdossa.

– Alexander Stubb on toiminut maan ulkoministerinä, ulkomaankauppaministerinä erinomaisilla näytöillä, pääministerinä, Euroopan parlamentin jäsenenä ja tällä hetkellä professorina italialaisessa yliopistossa EU-kysymysten äärellä. Hän on kielitaitoinen ja todellinen kansainvälisten asioiden huippu. Tässä itse presidentin tehtävässä hän on selkeästi vahvin ja hänen eteensä lähdemme nyt täysillä tekemään töitä, Orpo kuvasi ja perusteli asiaa.

Petteri Orpo kertoi, että Stubb oli hänen esityksensä kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi. Orpon mukaan monia muitakin ”loistavia vaihtoehtoja” oli keskusteluissa. Esillä olleista nimistä hän mainitsi Antti Häkkäsen, Elina Valtosen, Risto E.J. Penttilän, Petri Sarvamaan, Mikko Hautalan ja Paula Risikon.

– Meillä on vahva traditio puolueessa siitä, että puolueen puheenjohtaja, joka on saanut puoluekokoukselta mandaatin, vastaa vaalitoiminnasta, valmistelee asiat ja tuo puoluehallitukselle esityksen. Olen tämän (presidenttiesityksen) pohjalle käynyt keskustelut jo matkan varrella kesällä kaikkien puoluehallituksen jäsenten kanssa. Testannut ja kuunnellut heidän ajatuksiaan ja mielipiteitään.

Orpo kertoi käyneensä myös satoja keskusteluja tavallisten suomalaisten kanssa, keskustellut puolueaktiivien kanssa ja kuunnellut asiantuntijoita.

Kokoomuksen puoluehallituksen kokous venyi maanantaina kolmen tunnin mittaiseksi. Kokoomuksen presidenttiehdokaskysymykseen toi lisäjännitettä puolustusministeri Antti Häkkäsen toissa viikon ulostulo, jonka mukaan hän harkitsee vakavasti presidenttiehdokkuutta ja hän on saanut tukea kentältä. Orpolta kysyttiin maanantaina puoluetoimiston edustalla, oliko Häkkäsen ilmoitus ennalta hänen tiedossaan:

– Olin Antin kanssa puhunut ja tiesin, että hänellä on kiinnostusta (presidentin tehtävään) ja hän tätä kannatustaan selvittää. Se on ihan Ok, mutta onhan selvää, että siitä lähti liikkeelle yksi isompi kierros, koska tämä tuli ikään kuin julkiseen keskusteluun.

Orpolta kysyttiin myös, oliko hän joutunut taivuttelemaan puoluehallituksen jäseniä Stubbin ehdokasesityksen taakse. Orpon mukaan mitään erityistä taivuttelua ei kokouksessa tarvittu:

– Kerroin oman kantani, perustelin sen selkeästi ja niihin perusteluihin puoluehallituksen tuntui olevan helppo yhtyä.

Orpon mukaan puolueen presidenttiehdokkaasta ja eri vaihtoehdoista on käyty kokoomuksen sisällä jo pitkään keskustelua.

– On hyvä, että erilaisia kantoja on tuotu esille, ja kun asiasta keskusteltiin, oli kuitenkin helppo löytää yksimielisyys.

Jäsenäänestystä kokoomuksen presidenttiehdokkaasta ei tulla järjestämään. Puolueen presidenttiehdokkaan nimi on määrä sinetöidä ylimääräisessä puoluekokouksessa.

– Puoluehallitus on se, jolle puolueen säännöt antavat valtakirjan tehdä esitys puoluekokoukselle ja päättää menettelytavoista, miten ehdokas nimetään. Ja me lähdimme – ja oma esitykseni siitä – että puoluehallituksella ja allekirjoittaneella on kokonaisarvio tilanteesta, joka perustuu tutkimustietoon, dataan, gallupeihin, ehdokkaiden ansioluetteloihin, kykyyn suoriutua tehtävästä, kilpailijatilanteeseen, kykyyn tehdä kampanjaa. Ja kun tämän vetää yhteen, silloin Alexander Stubb on selkeä nimi ja kun puoluehallitus oli samaa mieltä, silloin ei myöskään tarvita jäsenäänestystä.