Alexander Stubb: Nato-juna lähestyy pääteasemaa

Suomen entisen pääministerin ja Firenzen EU-yliopiston professorin Alexander Stubbin mukaan Suomen ja Ruotsin Nato-prosessit ovat loppusuoralla.

– Juna lähestyy pääteasemaa. Suomi on rastittamassa toiseksi viimeistä ratifiointia. Ruotsi seuraa lähiaikoina. Molemmat maat ovat täysjäseniä Naton huippukokouksessa Vilnassa heinäkuussa 2023.

– Naton historian nopeimmat ratifioinnit. Molemmat maat ovat turvallisuuden tarjoajia liittoumalle, Stubb toteaa Twitterissä.

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapaa tänään Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin Ankarassa. Erdoğanin odotetaan tapaamisen yhteydessä kertovan Suomen Nato-jäsenyyden ratifioinnista.

Turkki ja Unkari ovat ainoat Nato-maat, jotka eivät ole ratifioineet Suomen ja Ruotsin liittymistä puolustusliiton jäseniksi. Unkarin pääministeri Viktor Orbán vahvisti tänään perjantaina, että maan parlamentti käsittelee Nato-jäsenyyksien ratifiointia 31. maaliskuuta.

