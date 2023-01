Alexander Stubb: Nato-jäsenyyden palat ovat loksahtamassa

Suomen entinen pääministeri ja nykyinen EU-yliopiston professori Alexander Stubb uskoo, että Suomi ja Ruotsi ovat Naton jäseniä mahdollisesti jo heinäkuussa.

– Keskustelu Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden ratifioinnista näyttää kiihtyvän. Niin houkuttelevaa kuin onkin tehdä nopeita johtopäätöksiä, kärsivällisyys on hyve.

– Asiat loksahtavat paikoilleen, ja molemmilla on täysi jäsenyys, todennäköisesti Vilnassa heinäkuun alussa, Stubb toteaa Twitterissä.

Puolustusliitto Naton seuraava huippukokous pidetään Liettuan pääkaupungissa Vilnassa heinäkuussa. Turkin presidentin- ja parlamenttivaalit järjestetään 14. toukokuuta.

– Sillä välin Suomi ja Ruotsi käyvät tiivistä vuoropuhelua parhaasta tiestä eteenpäin. Pääministerit tapaavat torstaina.

– Vuoropuhelua jatketaan myös Yhdysvaltojen, Turkin, muiden liittolaisten ja Naton päämajan kanssa, Stubb toteaa.

Stubbin mukaan asiat eivät ole muuttuneet. Tärkeintä on edelleen maksimoida Suomen, Ruotsin sekä Naton ja Turkin turvallisuus.

– Molemmat maat analysoivat kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja, mutta perusajatus on edelleen sama – liittyä Natoon yhdessä.

– Hypoteettisiin oletuksiin on turha reagoida. Molemmat ratifioinnit ovat vielä kesken, Alexander Stubb muistuttaa.

Debate about the ratification of Finnish and Swedish @NATO membership seems to be picking up speed.

As tempting as it might be to draw rapid conclusions, patience is a virtue.

Things will fall into place, with full membership for both, likely in Vilnius in early July.

1/3

— Alexander Stubb (@alexstubb) January 31, 2023