Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb aloittivat maanantaina kolmipäiväisen vierailun Viroon. Ohjelmassa on muun muassa tapaaminen Viron presidentti Alar Kariksen ja pääministeri Kaja Kallaksen kanssa.

Viron medioissa presidenttiparin vierailu on huomioitu näkyvästi. Pääkirjoituksissa on korostettu veljeskansojen liittolaisuutta, joka tiivistyi entisestään Suomen liittyessä puolustusliitto Naton jäseneksi.

Viron suurin sanomalehti Postimees kirjoittaa, että suomalaiset ovat historiallisten kokemustensa takia varautuneet aina idästä tulevaan uhkaan.

– Naton riveihin astui hampaisiin asti aseistautunut maa, jonka kansan puolustustahtoa vahvistavat muistot uhrauksista, joita itsenäisyyden puolesta on annettu. Suomalaiset ovat niitä kumppaneita, joille ei tarvitse selittää, kuka itänaapurimme on – he ovat tienneet sen aina liiankin hyvin, pääkirjoituksessa ylistetään Suomea.

– Virolle on vain ilo ja kunnia, että meillä on tällainen liittolainen, kirjoitus päättyy.

Suomen presidentin vierailu Virossa korostaa Eesti Päevalehden mukaan sitä, kuinka tärkeitä molemmat maat ovat toisilleen. – Stubbin vierailu on siis merkittävä kahdella tavalla – se on hänen ensimmäinen uudessa tehtävässään, mutta se on myös ensimmäinen tilanteessa, jossa olemme molemmat Pohjois-Atlantin liiton jäseniä. Viro voi tuntea olonsa aiempaa turvallisemmaksi, samoin Suomi. Nykyisessä myrskyisessä ajassa on tärkeää, että Viro ja Suomi eivät ole vain veljiä, vaan myös hyviä ystäviä, jotka auttavat toisiaan vaikeina aikoina, pääkirjoituksessa todetaan. Venäjä koettelee Eesti Päevalehden varmasti koettelemaan Suomea ja Viroa lähitulevaisuudessa. Esimakua pääkirjoituksen mukaan saatiin viime viikolla, kun Venäjältä tulis ristiriitaisia viestejä merirajojen siirtämisestä. Venäjän rajavartijat myös poistivat vesiväylää osoittavat poijut Narvajoelta.

– Nämä tapaukset auttavat muun muassa muistamaan, että meillä ei ole ylellisyyttä ylläpitää niin sanottua harmaata vyöhykettä Venäjän ja Naton välillä. Osa siitä poistettiin, kun Viro ja muut Baltian maat liittyivät Natoon 20 vuotta sitten. Toinen osa poistettiin tänä vuonna Suomen ja Ruotsin liittyessä. Ja yhtä loogista on Ukrainan liittyminen tulevina vuosina.

Matkustamme tänään Suzannen kanssa valtiovierailulle Viroon. On hieno perinne, että Suomen presidentti tekee ensimmäiset valtiovierailunsa meille läheisimpiin maihin. Odotamme innolla tulevia päiviä Tallinnassa ja Tartossa. *** Lähme täna koos Suzannega riigivisiidile… pic.twitter.com/BoalhLUdHU — Alexander Stubb (@alexstubb) May 27, 2024

