Alexander Stubb keskusteli USA:n ja Ukrainan presidenttien kanssa

Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistui JEF-maiden johtajien illalliselle Oslossa Norjan pääministeri Jonas Gahr Støren kanssa.

Hän kertoo asiasta julkisessa Instagram-julkaisussaan. JEF on Britannian johtama kymmenen Pohjois-Euroopan maan joukko, johon kuuluvat myös Pohjoismaat ja Baltian maat sekä Hollanti.

Illallisen aikana soitettiin puhelu Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille ja Ukrainan presidentille Volodymyr Zelenskyille.

Volodomyr Zelenskyi kertoo omassa päivityksessään puhuneensa Donald Trumpin kanssa.

– Keskustelimme sotatilanteesta Ukrainassa ja mahdollisuudesta 30 päivän tulitaukoon, Stubb kirjoittaa.

I had a good conversation with @POTUS. We congratulated our nations on Victory in Europe Day — the victory over Nazism.

We welcomed the Ukrainian Parliament’s ratification of the Economic Partnership Agreement — a truly historic document that opens up many new opportunities for… pic.twitter.com/0REH3a6Xz2

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 8, 2025