Alexander Stubb: Kenelläkään ei ole strategiaa konfliktin lopettamiseksi

– Tässä tilanteessa on kaikista tärkeintä, että löydetään yhteinen eurooppalainen linja, ja että Eurooppa pääsee jälleen mukaan neuvottelupöydän ääreen. Vaarana on tällä hetkellä se, että USA ja Venäjä käyvät keskusteluja sekä Ukrainan että Euroopan yli. Nyt jos koskaan pitää toimia, totesi tasavallan presidentti Alexander Stubb keskiviikkoiltana pitämässään tiedotustilaisuudessa Kajaanissa.

Presidentti osallistui keskiviikkoiltana etäyhteyksillä Ranskan presidentti Emmanuel Macronin eurooppalaisille maille järjestämään hätäkokoukseen, jossa käsiteltiin Ukrainan tilannetta.

Stubb on parhaillaan maakuntamatkalla Kainuussa.

Presidentin mukaan kokouksessa puhuttiin paljon turvallisuusjärjestelyiden rakentamisesta ja siitä, että tarvitaan yhteinen eurooppalainen suunnitelma, jossa Ukraina on mukana ja jolla Venäjän hyökkäyssota saadaan loppumaan.

– Meidän on vakuutettava USA, että Ukrainan tulevaisuus on kohtalonkysymys, ei vain Ukrainalle vaan myös Euroopan turvallisuudelle, kansainväliselle järjestelmälle ja USA:n asemalle suurvaltana. Ukraina ei voi hävitä sotaa ja emme voi saada rauhaa, joka on Venäjän kannalta niin sanottu hyvä rauha, presidentti totesi.

– On selvästi syntymässä konsensus, mitä pitäisi tehdä. Nyt on lähinnä kyse siitä, miten se tullaan tekemään, Stubb kertoi kokouksen annista.

Stubb kertoi käyttäneensä keskiviikon kokouksessa puheenvuoron, jossa toi esiin Suomen näkemyksen tulevasta prosessista.

– Prosessi pitää vaiheistaa kolmeen: asiat joita tehdään ennen kuin tulitauko tai rauhanneuvottelut alkavat, asiat jotka tehdään tulitauon jälkeen ja asiat, jotka tehdään rauhanprosessissa, presidentti linjasi.

Stubbin mukaan Ukrainalle on annettava maksimaalinen tuki ja samalla Venäjälle maksimaalinen paine.

– Suomi tukee Ukrainan perustuslakia ja demokraattisesti valittua presidentti Volodymyr Zelenskyita, Stubb korosti.

Stubb valotti, mitkä ovat seuraavia askeleita keskiviikon kokouksen jälkeen.

– Ranskan presidentti toimittaa yhteenvedon ja toimintaperiaatteet lähitulevaisuudessa. Tulemme jatkamaan yhteydenpitoa muihin Brics-maihin. Euroopan instituutioiden johtajat kertovat lähipäivinä, millä tavalla Euroopan puolustusta tullaan vahvistamaan.

Presidentti Donald Trump kutsui kansainvälisten medioiden mukaan keskiviikkona Ukrainan presidenttiä ”diktaattoriksi.”

– Olen näistä lausunnoista vahvasti eri mieltä. Tämän hyökkäyssodan aloitti vain ja ainoastaan Venäjä ja presidentti (Vladimir) Putin, Stubb kommentoi Trumpin puheita.

Stubb uskoo sukkuladiplomatian voimaan.

– Meidän tehtävä on tällä hetkellä tehdä selväksi ja käydä keskustelua Trumpin kanssa, mitä seurausvaikutuksia on, jos Putin saa haluamansa. Lähdemme juuri nyt valitettavasti hyvin heikosta asemasta. Paljon töitä on edessä.

– Tarvitaan eurooppalaista yhtenäisyyttä, ja USA pitää käännyttää samoille linjoille. Yhdysvaltain hallinnosta tulee erilaisia viestejä. Kenelläkään ei juuri nyt ole strategiaa konfliktin lopettamiseksi, presidentti totesi.

Stubbin mukaan tässä vaiheessa on liian aikaista puhua rauhanturvajärjestelyistä, koska rauhaa ei ole.

Presidentillä oli myös rauhoittava viesti kaikille suomalaisille:

– Juuri nyt tuntuu siltä, että maailma on myllerryksessä. Meillä ei ole mitään hätää. Meillä on turvallisuustilanne hallinnassa, huoltovarmuus hallinnassa, suunnitelmat hallinnassa. Nyt vain malttia tilanteeseen eikä lähdetä juoksemaan jokaisen lausunnon perään. Tilanne meillä on hyvä, presidentti muistutti.