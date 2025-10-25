Alexander Stubb kehuu pakotteita KL:lle: ”Tekee kipeää”

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on tyytyväinen Yhdysvaltain päätökseen asettaa voimakkaita pakotteita venäläisille öljyjäteille. Stubb kertoo Kauppalehden haastattelussa uskovansa pakotteiden iskevän Venäjään kipeästi.

Yhdysvallat määräsi valtiovarainiministeri Scott Bessentin johdolla poikkeuksellisen voimakkaat pakotteet Venäjän kahta suurinta öljyhtiötä, Rosneftia ja Lukoilia vastaan varhain torstaina Suomen aikaa. Tavoitteena on pakottaa Venäjä neuvottelemaan rauhasta Ukrainassa tosissaan.

– Ensimmäinen kerta, kun Yhdysvallat presidentti [Donald] Trumpin aikana asettaa vahvat sanktiot ja sellaiseen paikkaan, joka oikeasti tekee kipeää. Näiden kahden yhtiön [Rosneft ja Lukoil] osuus Venäjän öljyntuotannosta on noin 50 prosenttia, tasavallan presidentti Stubb toteaa.

Stubb arvioi, että pakotteilla on niin symbolista, kuin käytännön merkitystä. Vaikutukset tulevat presidentin mukaan myös ulottumaan huomattavasti kahta yhtiötä laajemmalle.

– On syynsä sille, minkä takia Kiinassa tällä hetkellä öljy-yhtiöt jäädyttävät toimintansa Rosneftin ja Lukoilin kanssa. Eli tässä tapahtuu heti dominoefekti.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on puolestaan vähätellyt toimien merkitystä ja todennut, että esimerkiksi amerikkalaiset tulevat maksamaan jatkossa kalliimpaa hintaa polttoaineestaan.

– Putin voi kaikin mokomin vähätellä, mutta tämä [öljy-yhtiöiden pakotteet] on kova isku Venäjän sotateollisuudelle, Alexander Stubb kuittaa.

Suomessa erityisesti Lukoiliin kohdistetut pakotteet näkyvät huoltamoyhtiö Teboilin kautta, joka on Lukoilin täysin omistama tytäryhtiö. Käytännössä yhtiön toiminnan jatkuminen Suomessa on pakotteiden myötä hyvin hankalaa.