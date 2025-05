Alexander Stubb: Jossain vaiheessa Venäjällä tulee seinä vastaan

Venäjän presidentin Vladimir Putinin tavoitteet eivät ole talven ja kevään mittaan muuttuneet, muistuttaa tasavallan presidentti Alexander Stubb.

Stubb puhui niin kutsutusta halukkaiden koalitiosta ja Ukrainan tulevaisuudesta tiedotustilaisuudessa Norjan Oslossa osallistuttuaan JEF-maiden kokoukseen.

– Vaikka tulitauko ilmoitettaisiin, Venäjä tulee sen hyvin todennäköisesti rikkomaan. Nyt on kyse siitä, mitä tehdään seuraavaksi. Erilaiset sanktiopaketit ovat jo keskusteluissa, Stubb sanoi Yleisradion mukaan.

Presidentti Stubb kertoi, että keskusteluissa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa on punnittu pakotteiden kohdistamista energia- ja pankkisektoreihin. Pakotteet ovat Stubbin mukaan olennainen mekanismi Venäjän pakottamisessa rauhaan. Pakottaa kun täytyy.

– Öljyn hinta on laskuun päin, Venäjän inflaatio ja korkotaso on yli 20 prosenttia. Maan reservit kutakuinkin ovat lopussa. Tiettyjen tahojen analyysien pohjalta Venäjä on menettänyt yli miljoona miestä ja naista loukkantuneina tai kuolleina. Jossain vaiheessa seinä tulee vastaan. Milloin, emme tiedä.

Millaisella aikataululla Putinin oletetaan hyväksyvän tulitauon?

Stubb sanoi, että aikataulua ei voida antaa, mutta ”ideaalimaailmassa” tulitauosta voitaisiin sopia jo viikonloppuna.

– Jos näin tapahtuu, ihmeiden aika ei ole ohi, Stubb kommentoi.

Ranskan, Saksan ja Britannian johtama halukkaiden koalitio tapaa videoyhteydellä lauantaina.

Onnistunut JEF-maiden kokous takana Oslossa.

I would like to thank the UK for its leadership and Norway for hosting an excellent meeting.

Nästa år är det Finlands tur att stå värd för JEF-toppmötet. pic.twitter.com/wWXChFuxBA

— Alexander Stubb (@alexstubb) May 9, 2025