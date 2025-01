Alexander Stubb Donald Trumpista: Kannattaa ottaa vakavasti, ei kirjaimellisesti

Tasavallan presidentti Alexander Stubb kommentoi vierailullaan Lappeenrannassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ulkopolitiikkaa. Pohjoismaiden puolustusministerit kokoontuvat Helsingissä torstaina ja asialistalla keskustellaan myös Trumpin tavoitteista Tanskalle kuuluvan Grönlannin suhteen. Stubb painotti vierailunsa lehdistötilaisuudessa, että kaikki merkit viittaavat pohjoisen ulottuvuuden merkityksen kasvuun.

– Me näemme, että arktinen alue on nykyisessä geopoliittisessa tilanteessa entistä tärkeämmässä asemassa, Stubb sanoi, mihin liittyy luontevasti myös aiemmin viikolla uutisoitu Trumpin intressi tilata 40 uutta jäänmurtaja-alusta.

– Jäänmurtajat oli Trumpin idea, josta hän on ollut yhteydessä edeltäjääni. Keskusteluissamme ja kohdatessamme Pariisissa hän on nostanut sen esiin, en minä.

Stubb tapasi Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin viimeksi sunnuntaina yhdessä muiden Pohjoismaiden pääministerien kanssa. Stubbin mielestä Tanskan valitsema rauhallinen linja heidän tekemänsä diplomatia on toimivaa. Tätä Suomi tukee olemalla aktiivisesti mukana keskusteluissa. Tanskalaiset eivät ole hätääntyneet Trumpin ehdotuksesta.

– Joskus on hyvä, että diplomatiaa ei käydä julkisuudessa, vaan taustalla. Tanskalaiset ovat hyvin suomalaisia tässä, ja rauhallisin mielin. Hygge-diplomatia toimii, Stubb viittasi sunnuntain tapaamisesta julkaistuun kuvaan, jossa hän ja Pohjoismaiden pääministerit syövät kaikessa rauhassa iltapalaa.

– Trumpin sanomisia ei kannata ottaa kirjaimellisesti, mutta ne kannattaa ottaa vakavasti. Kannatta suhtautua realistisesti ja rauhallisesti, Stubb sanoi ja muistutti, että Trumpin kauden alussa tullaan näkemään Trumpin ulkopoliittista linjaa. Linjassa on Stubbin mielestä hyvääkin.

– Hyvää on, että hän saanut jo tulitauon Lähi-Idässä, ja tavoittelee sitä Ukrainassa. Tullit ja vetäytyminen kansainvälisistä instituutioista on haasteellista. Maailma on tällä hetkellä murroksessa, Stubb sanoi.

– Suomen näkökulmasta olen kuitenkin optimistinen, meillä on annettavaa: jäämurtajat, puolustusyhteistyö, myös teknologiayhteistyö. Suomen kahdenvälinen suhde Yhdysvaltojen kanssa tulee pysymään hyvänä.