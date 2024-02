Hurja väite Aleksei Navalnyistä: Tämän takia Vladimir Putin määräsi hänen kuolemansa juuri nyt

Vankeudessa kuollut venäläinen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyi oli määrä vaihtaa Saksassa vankilatuomiota istuvaan Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n agentiksi tunnistettuun salamurhaaja Vadim Krasikoviin, Navalnyin tiedottaja Maria Pevtshik sanoo.

Pevtshik kertoo Navalnyin Youtube-kanavalla julkaistulla videolla (alla), että Krasikovin vaihto kahteen Venäjällä vangittuun Yhdysvaltain kansalaiseen ja Navalnyihin oli jo käytännössä sovittu. Pitkään jatkuneiden neuvottelujen kerrotaan liikahtaneen taas viime vuoden lopussa.

– Sain vahvistuksen siitä, että neuvottelut olivat loppusuoralla helmikuun 15. päivän illalla. Aleksei tapettiin helmikuun 16. päivänä, Maria Pevtshik kertoo.

Hän jatkaa Navalnyin tukijoiden alkaneen edistää hänen vapauttamistaan vimmalla Venäjän ryhdyttyä täysimittaiseen hyökkäyssotaan Ukrainassa helmikussa 2022. Ajatuksena oli Pevtshikin mukaan tehdä ”humanitaarinen vaihto”, jossa Venäjän poliittisia vankeja vaihdettaisiin lännessä vangittuihin venäläisiin vakoojiin.

Maria Pevtshik kertoo monien neuvotteluissa auttaneiden taustavaikuttajien haluavan pysytellä pimennossa.

– Jotkut heistä riskeerasivat uransa ja toiset kirjaimellisesti henkensä neuvottelemalla Vladimir Putinin roistojen kanssa. Yritimme aivan kaikkea.

Pevtshik sanoo, että suunnitelma hyväksyttiin viime vuoden keväällä.

– Kaikki olisi voinut mennä maaliin jo silloin vuosi sitten. Näin ei kuitenkaan käynyt.

Hän kuvailee neuvottelujen menneen loputtomaksi ”rikkinäiseksi puhelimeksi”. Pevtshik sanoo asioiden liikahtaneen kuitenkin joulukuussa. Navalnyin tiedottaja luonnehtii julkisuudessa olleita vihjauksia Krasikovia koskeviin neuvotteluihin osoitukseksi tästä.

Hänen mukaansa Venäjän diktaattori päätti kuitenkin määrätä surman saatuaan tietää, että Krasikov vapautettaisiin vain vaihdossa Navalnyihin. Pevtshikin mukaan Putin ei olisi lopulta voinut sietää Navalnyin vapauttamista.

– Koska he [Yhdysvallat ja Saksa] ovat periaatteessa valmiita vaihtamaan Krasikovin, on yhdestä pelinappulasta [Navalnyi] vain päästävä eroon ja tarjottava jotakin muuta kuin aika on otollinen, Maria Pevtshik avaa Venäjän johtajan ajattelua.

Navalnyin tiedottaja kuvailee Putinin toimintaa videolla täysin järjettömäksi ”hullun mafioson käytökseksi”.

– Keskeistä on, että Putin on mennyt sekaisin Navalnyitä kohtaan kokemastaan vihasta. Putin vihaa häntä niin paljon, että hän toimi omaksi vahingokseen ja omia etujaan vastaan. Putin tietää loppujen lopuksi, että Navalnyi olisi voinut päihittää hänet – että Aleksei Navalnyi edusti tulevaisuutta ja hän itse menneisyyttä.

– Putin tietää varmasti, että Navalnyin tutkimukset ovat saattaneet hänen eliittinsä, hänen Yhtenäinen Venäjä -puolueensa ja hänen FSB-kumppaninsa ikuisesti häpeään.

Maria Pevtshikin mukaan Vladimir Putin tulee jäämään Navalnyin paljastusten myötä historiaan pelkurina ja korruptoituneena poliitikkona.

Poliittista vankilatuomiota rangaistussiirtokunnassa Siperiassa istunut Navalnyi menehtyi helmikuun 16. päivänä. Häntä oli pidetty pitkään epäinhimillisissä oloissa. Navalnyin kuoleman yksityiskohdat ovat hämärän peitossa. Kremliä on syytetty laajasti hänen menehtymisestään. Oppositiovaikuttaja oli esiintynyt ennen kuolemaansa videolinkillä oikeudessa olosuhteet huomioiden hyvävointisena.

Verkkouutiset on kertonut ”Berliinin aaveeksi” mediassa kutsutusta Vadim Krasikovista aiemmin muun muassa tässä jutussa. Vladimir Putin viittasi Krasikoviin viimeksi amerikkalaisen mediapersoona Tucker Carlsonin haastattelussa muutama päivä ennen Navalnyin kuolemaa.

