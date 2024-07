Aleksei Navalnyin leski määrättiin pidätettäväksi

Aleksei Navalnyin leski Julija Navalnaja on määrätty pidätettäväksi poissaolevana Moskovassa. Asiasta kertoivat tiistaina maanpaossa toimivat itsenäiset venäjänkieliset mediat. Pidätysmääräys annettiin äärijärjestöön osallistumisen vuoksi.

Vangitsemismääräyksen mukaan Navalnaja on piiloutunut esitutkintaviranomaisilta ja siksi hänestä on annettu pidätysmääräys. Mediazona-lehti tarkisti asian Venäjän sisäministeriön etsintäkuulutusrekisteristä, eikä määräystä löytynyt. Se lisättiin rekisteriin kuitenkin pian sen jälkeen, kun Mediazona oli julkaissut tiedon sen puuttumisesta.

– Ai, eikö tällä kertaa tulekaan sitä tavallista, vieraan vallan agentiksi julistamista, rikosjuttua ja sitten pidätystä, Julija Navalnaja kommentoi viestipalvelu X:ssa ja kutsui varsinaista rikosnimikettä keksityksi.

– Kun kirjoitatte tästä, muistattehan mainita tärkeimmän: Putin on murhaaja ja sotarikollinen. Hänen paikkansa on vankilassa, eikä missä Haagissa jossa on mukava selli ja telkkari, vaan Venäjällä samassa vankisiirtolassa kaksi kertaa kolmen metrin sellissä jollaiseen hän tappoi Aleksein.

Julija Navalnajan puoliso Aleksei Navalnyi kuoli helmikuussa Harpin vankisiirtolassa Siperiassa. Kuolemaan johtaneet olosuhteet ja kuolinsyy ovat jääneet epäselviksi. Navalnajan ja Navalnyin tukijoiden mukaan miestä oli kidutettu.

Navalnyi vangittiin heti hänen palattuaan Venäjälle oltuaan Saksassa hoidettavana useita kuukausia sen jälkeen, kun hänet oli yritetty tappaa kemiallisella aseella elokuussa 2020. Tekosyynä käytettiin aluksi sitä, ettei hän ollut ilmoittautunut ehdonalaisvalvojilleen ollessaan sairaalassa Saksassa. Myöhemmin tuli uusia syytteitä ja tuomioita ääriliikkeistä ja terrorismista.

Aleksei Navalnyi oli oppositiopoliitikko, tubettaja ja korruptionvastaisen säätiön johtaja. Hän oli koulutukseltaan juristi, ja kuollessaan 47-vuotias.