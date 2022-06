Aleksei Navalnyi avautuu elämästään uudessa ”punaisessa vankilassa” – Ensimmäinen ojennus tuli jo

Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi kertoo kuulumisistaan pahamaineiselta IK-6-vankileriltä, jonne hänet siirrettiin kesäkuun puolivälissä. Navalnyin kerrottiin aluksi kadonneen, mistä Verkkouutiset kertoi tässä, mutta lopulta hän pääsi kertomaan tulleensa siirretyksi pois aiemmalta Pokrovin leiriltä.

– Arvelen, ettei minusta koskaan tule kuntoutettua vankia. Olen ollut vasta viikon uudessa mukavassa korkean turvatason vankilassa ja olen jo saanut nuhtelun vankilan johdolta.

Navalnyi on nyt korkeimman turvaluokituksen omaavassa vankilassa eli luokitukseltaan ”punaisessa” vankilassa. IK-6 Melehovo-rangaistussiirtola sijaitsee on 250 kilometriä itään Moskovasta.

– Sallinette täsmentää: raportit, nuhtelut ja palkkiot ovat olennainen osa ”punaisten” vankiloiden elämää. Näiden avulla (ja tietenkin hakkaamisten ja kidutuksen) kaikki pyörii täällä. Jos vankilanjohto tykkää vangista, saa tämä jatkuvasti rohkaisua, mikä tarkoittaa oikeutta ottaa vastaan paketteja ja vierailijoita. Jos johtajat eivät tykkää, keksivät he rikkomuksia, kirjoittavat niistä raportin ja nuhtelevat.

– Kaksi nuhtelua ja päätyy rangaistusselliin, jossa saattaa helposti kuolla ”keuhkokuumeeseen” tai katkaista niskansa pudottuaan sängystä, ja joku saa tästä palkkioksi äitinsä vierailukäynnin.

Nuhtelut kerääntyvät ja ne ”poltetaan” vuosi viimeisimmän jälkeen.

– Minun viimeisin saamani nuhtelu oli ”katon hajottamisesta” (älkää kysykö) viime elokuussa. Sen mukaan kaikki minun 30 saamaa ojennuskirjettä olisi pitänyt ”polttaa” nyt elokuussa. Mutta ei! Tuli ilmi, että edellinen vankilani oli kirjannut siellä viipymäni kahden viimeisen tunnin aikana raportin, jonka mukaan olen ”rikkonut pukeutumissääntöjä”.

Navalnyi oli rikkonut pukeutumissääntöjä menemällä pesemään hampaitaan aamulla kello 6.30 t-paidassa vangin puvun sijaan.

– Jotta ymmärtäisitte: kello 6.30 aamulla kaikki vangit peseytyvät ja ajavat partansa, ja jokainen menee pesutiloihin t-paidassa. Mutta minä menin sinne vaarallisesti! Minä menin sinne ekstremistinä ja minun t-paitani uhkasi nykyhallintoa.

Uudessa vankilassaan Navalnyi kutsuttiin puhuteltavaksi ja ”moinen laittomuus tuomittiin”.

– Sain uuden ojennuskirjeen varmistaen näin, että edelliset 30 pysyvät niskassani jälleen yhden vuoden ajan. Kuinka kätevää – nyt minun voidaan katsoa olevan paatunut sääntöjen rikkoja ja minut voidaan milloin vain heittää rangaistusselliin ja niin edelleen.

Navalnyi toteaa huumorilleen ominaisesti tarinan opetuksen olevan:

– Jos haluat elää vaarallisesti, käytä aina välillä t-paitaa.

1/9 I guess I'm never going to become a reformed prisoner 😔

I've only spent a week in my new cozy high-security prison, and I've already received a "reprimand by the rights of the head of the institution".

— Alexey Navalny (@navalny) June 21, 2022