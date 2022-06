Aleksei Navalnyin tiedottaja: Emme tiedä, missä hän on

Vangittu venäläinen oppositiovaikuttaja Aleksei Navalnyi on ilmeisesti siirretty. Hänen tarkasta olinpaikastaan ei kuitenkaan ollut tiistaina iltapäivällä tietoa.

Navalnyitä on pidetty jo pitkään Pokrovin pahamaineisella rangaistusleiri numero kahdella. Navalnyin tiedottaja Kira Jarmysh kertoo Twitterissä, ettei oppositiojohtaja ole kuitenkaan enää siellä.

– Häntä tapaamaan tullutta asianajajaa pidettiin tarkastuspisteellä kahteen asti iltapäivällä. Sitten he sanoivat, että ”sellaista vankia [Navalnyi] ei ole”, Jarmysh toteaa.

Hän jatkaa, että ”emme tiedä missä Aleksei nyt on” tai mille leirille häntä siirretään.

– Aleksein asianajajille tai hänen läheisilleen ei tietenkään kerrottu siirrosta etukäteen, Jarmysh sanoo.

Hänen mukaansa liikkeellä on ollut huhuja siitä, että Navalnyi lähetettäisiin Melekhovossa sijaitsevalle korkean turvaluokituksen rangaistusleiri numero kuudelle. Tiedottaja toteaa, että on kuitenkin mahdotonta tietää, milloin oppositiovaikuttaja sinne päätyy – tai lähetetäänkö häntä sinne ylipäätään.

Kira Jarmyshin mukaan ongelma ei ole vain se, miten paljon ”pelottavampi” tämä uusi rangaistusleiri olisi vaan se, ettei Navalnyin olinpaikkaa tiedetä.

– Niin kauan kun emme tiedä, missä Aleksei on, hän on yksin vastakkain järjestelmän kanssa, joka on yrittänyt jo tappaa hänet. Tärkein tehtävämme on siis löytää hänet niin nopeasti kuin mahdollista, tiedottaja sanoo.

Aleksei Navalnyin vankilatuomiota pidetään täysin poliittisena. Navalnyi vangittiin sen jälkeen, kun hän palasi Venäjälle selvittyään Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n salamurhayrityksestä Siperiassa vuonna 2020.

Алексея Навального увезли из ИК-2.

Приехавшего к нему адвоката продержали на проходной до 14.00, а потом сказали: "Нет такого осужденного".

Где Алексей сейчас и в какую колонию его везут – мы не знаем. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) June 14, 2022

Alexei Navalny @navalny was transported away from the penal colony No. 2.

His lawyer, who came to see him, was kept at the checkpoint until 14.00, and was then told: "There is no such convict here."

We do not know where Alexei is now and what colony they are taking him to. — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) June 14, 2022