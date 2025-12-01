Alankomaat ja Ukraina alkavat tuottaa yhdessä drooneja

Alankomaiden puolustusministeri Ruben Brekelmans ja Ukrainan puolustusministeri Denys Šmyhal allekirjoittivat sopimuksen drooniyhteistyöstä.

– Uusi virstanpylväs: Ukraina ja Alankomaat alkavat valmistaa yhdessä drooneja kummassakin maassa. Yhdessä ukrainalaisen kollegani Denys Šmyhalin kanssa kirjoitin sopimuksen yhteistuotannosta (”Build with Ukraine”). Tämä vahvistaa yhteistä turvallisuutta, resilienssiä ja innovaatiota, kirjoittaa Brekelmans viestipalvelu X:ssä.

Brekelmans viittaa Ukrainan puolustusministeriön aloittamaan Build with Ukraine-yhteistuotanto-ohjelmaan, josta Verkkouutiset on kertonut aiemmin tässä ja tässä. Molempia osapuolia hyödyttävän yhteistuotannon lisäksi ohjelma integroi Ukrainaa osaksi Euroopan puolustusteollisuutta.

– Tänään allekirjoitin hollantilaisen puolustusministerin Ruben Brekelmansin kanssa sopimuksen ukrainalaisdroonien yhteistuotannosta. Tuotanto jaetaan Ukrainan ja Alankomaiden kesken. Hollantilaisten tuottamat droonit toimitetaan Ukrainan asevoimille. Me jatkamme parhaimpien ukrainalaisten asejärjestelmien skaalausta yhteistyössä kumppaneidemme kanssa, kommentoi vuorostaan puolustusministeri Šmyhal X:ssä.

Šmyhal kertoi myös, että Alankomaat sijoittaa 250 miljoonaa euroa PURL-ohjelmaan, jolla Nato-maat ostavat ukrainalaisten ensisijaisesti tarvitsemia aseita amerikkalaisilta. Ensmmäiseen PURL-pakettiin Alankomaat osallistui 500 miljoonalla eurolla.

Šmyhal myös ilmaisi maansa kiitokset ”Alankomaille ja Brekelmansille heidän horjumattomasta tuestaan”.

A new milestone: Ukraine and The Netherlands are going to produce drones together in both our countries. With my Ukrainian colleague @Denys_Shmyhal I sign an agreement for co-production (‘Build With Ukraine’). This strengthens our joint security, resilience and innovation. 🇳🇱🇺🇦 pic.twitter.com/JAoGUhduIL — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) December 1, 2025

🇺🇦🇳🇱 Today, I signed an important agreement with Dutch @DefensieMin Ruben Brekelmans on the joint production of Ukrainian drones.

Production will be split between Ukraine and the Netherlands. The drones will be procured by the Dutch side and delivered to the Ukrainian Defense… pic.twitter.com/jrKQ8wzR06 — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) December 1, 2025