Älä tee näitä virheitä kivunhoidossa kesällä

Samaa vaikuttavaa ainetta sisältäviä itsehoitolääkeitä myydään eri maissa eri kauppanimillä. Joissakin tapauksissa myös vaikuttavan aineen nimi vaihtelee maittain, muistuttaa Haleon Finland tiedotteessa.

Yleislääkäri Emilia Laguksen mielestä tyypillinen virhe kipulääkkeiden käytössä on päällekkäislääkitys: kipuun käytetään kahta eri nimistä valmistetta, joiden vaikuttava aine on sama. Silloin elimistöön voi päätyä haitallinen määrä vaikuttavaa ainetta.

– Joskus ihmiset eivät huomaa, että samaa lääkeainetta on mukana useassa valmisteessa. Tällaisia tilanteita saattavat aiheuttaa esimerkiksi kuumaan veteen sekoitettavat flunssa- ja kipulääkkeet, joita ihmiset eivät aina edes miellä lääkkeiksi. Jotta päällekkäislääkitykseltä voidaan välttyä, ennen käyttöä on tärkeää selvittää, mitä vaikuttavia aineita lääkkeet sisältävät, Lagus muistuttaa tiedotteessa.

Lagus muistuttaa suosituksista, joiden mukaan itsehoidossa tulisi käyttää kerrallaan vain yhtä tulehduskipulääkettä. Sen sijaan tulehduskipulääkettä ja parasetamolia voi lääkärin ohjeen mukaan käyttää yhtä aikaa.

Kipulääkkeen valinnassa on myös tärkeää ottaa huomioon käyttämiensä lääkkeiden yhteisvaikutukset, mahdolliset sivuvaikutukset ja omat perussairaudet. Iäkkäiden ihmisten kohdalla lääkehoidon sopivuuden arviointi on erityisen tärkeää, sillä he käyttävät usein monia lääkkeitä ja ovat herkempiä lääkkeiden haittavaikutuksille. Lääkettä tulisi käyttää vain tarvitsemansa määrä ja mahdollisimman lyhyen aikaa. Lääkkeiden sopivuus kannattaakin aina varmistaa apteekin ammattilaisilta.

Lääkkeiden oikeanlaiseen ja turvalliseen säilytykseen on hyvä kiinnittää huomiota sekä mökillä että kesän lomamatkoilla. Lääkkeitä tulisi säilyttää lasten ulottumattomissa ja pakkauksessa kerrotun ohjeen mukaisesti. Vääränlainen säilytys voi pilata ne.

– Esimerkiksi kipugeeliä saatetaan säilyttää kylmässä mökissä läpi talven. Myöskään auton hansikaslokero ei yleensä ole lääkkeen säilyvyyden tai turvallisuuden kannalta optimaalinen paikka, vaikka se kulkee kesän autoreissuilla aina mukana, Lagus huomauttaa.

Laguksen mukaan matkoille kannattaa valita mukaan valmisteita, jotka eivät tarvitse esimerkiksi jääkaappisäilytystä. Kesämökin lääkekaappiin kannattaa taas kiinnittää erityistä huomiota aina alkukesästä. Vanhentuneista lääkkeistä on syytä hankkiutua eroon asianmukaisesti, ja muut varastot voi täydentää, jotta pienten vaivojen takia ei tarvitse lähteä lääkäriin.

Laguksen mukaan äkillinen kipu kannattaa kesälläkin hoitaa tehokkaasti.

– Tutkimusten mukaan akuutin kivun tehokkaalla hoidolla voidaan estää kivun kroonistumista. Lisäksi kivun hoito voi lievittää omaa kärsimystä ja parantaa toimintakykyä, Lagus korostaa.

Tehokkaassa kivunlievityksessä oikea annostus on avainasemassa. Siksi on tärkeää perehtyä lääkkeen pakkausselosteeseen huolellisesti ja noudattaa siinä kerrottuja annostusohjeita.

– Joskus ongelmana voi olla sekin, että lääkettä otetaan liian pieni määrä, esimerkiksi vain puolet annostusohjeen suosituksesta. Tällä ei yleensä saada aikaan tehokasta kivunlievitystä, Lagus toteaa tiedotteessa.