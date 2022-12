Älä ota koiraa mukaan katsomaan ilotulitusta

Uudenvuoden rakettien kovat äänet ja värikkäät valot voivat pelottaa monia koiria, Suomen kennelliitto muistuttaa tiedotteessa.

Siksi omistajan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota lemmikkinsä hyvinvointiin. Koiraa ei kannata ottaa mukaan katsomaan ilotulitusta, vaikka se ei vaikuttaisi pelkäävän raketteja ja niiden pauketta. Jos koiran pelko on voimakasta, asiasta kannattaa keskustella etukäteen eläinlääkärin kanssa. Eläinlääkäri voi tarvittaessa määrätä koiralle rauhoittavaa, ahdistuksen ja pelkoreaktion lieventämiseen tarkoitettua lääkettä.

Kotona ollessa on tärkeää olla mahdollisimman normaalisti. Koiralla on hyvä varata turvallinen tila, jossa se voi olla rauhassa. Kotoinen taustahäly, kuten televisio tai musiikki, voi myös auttaa tilanteessa. Vedä verhot ikkunoiden eteen, jotta sisälle näkyy mahdollisimman vähän välkkyviä valoja ja huolehdi, että koira pääsee halutessaan piiloutumaan omaan turvalliseen tilaansa.

Koiralle voi myös antaa jonkin herkun, esimerkiksi luun jyrsittäväksi, mutta älä ihmettele, jos tuttukaan herkku ei maistu. Pelokas koira ei välttämättä halua syödä mitään.

On olemassa suuri riski, että rakettien ääniä pelästynyt koira pääsee karkaamaan. Estääksesi koiran karkaamisen koiralla on hyvä käyttää mahdollisuuksien mukaan lenkillä sekä kaulapantaa että valjaita. Kaulapantaan voi myös kiinnittää laatan, josta löytyy omistajan yhteystiedot. Kotona on hyvä tarkkailla koiraa ja pitää huoli, ettei se pääse pelästyessään karkaamaan esimerkiksi raollaan olevasta ovesta. Tästä jutusta voit lukea ohjeet, kuinka toimia koiran karkaustilanteessa.

