Huijaus tulee sähköpostina ja sen kohteena ovat yrittäjät.

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n kehittämä Kilpi-sovellus estää ja kerää laajasti tietoja liikkuvista huijauksista. Jo yli 50 000 kertaa ladatun sovelluksen tietokantaan on tullut viime aikoina erityisen paljon huijauksia PRH:n nimissä.

Huijausviesti alkaa näin: ”Arvoisa yrittäjä, Hallituksemme tietojen perusteella yrityksesi yhteystiedot eivät ole päivittyneet oikein järjestelmäämme. Suomen lain mukaan kaikkien suomalaisten yritysten on annettava tarkat yhteystiedot Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH).”

Viesti kertoo toistuvista yhteydenottoyrityksistä ja uhkaa yrityksen PRH-numeron tilapäisellä estolla. Viestin lopussa on linkki, jota napsauttamalla kehotetaan päivittämään tiedot.

– Älä missään nimessä klikkaa tätä linkkiä, Suomen Telemarkkinointiliitto varoittaa.

– Tätä PRH-huijausta on tullut suurissa määrin viime viikosta lähtien. Huijausta tulee sekä .com- että .fi-osoitteista, joihin huijauksen saaneita myös ohjataan. Kilpi-sovelluksessa nämä viestit blokataan muun muassa lähettäjätietojen ja linkkien perusteella. Osa linkkien verkkotunnuksista on myös jo otettu pois käytöstä. Puhelimessa tämäkin huijaus näyttää vielä vakuuttavammalta, koska lähettäjätietona näkyy pelkkä PRH, kertoo Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja Arto Isokoski.

Tällä hetkellä muita kovin aktiivisia huijauksia tulee muun muassa Netflixin, Spotifyn ja kuriiripalveluiden nimissä. Esimerkiksi DHL:n nimissä tulleet sähköpostit ovat olleet yllättävän oikean oloisia.

Huijausviestien tunnistamiseksi muista aina tarkistaa lähettäjän sähköpostiosoite ja sen aitous. Jos viesti vaikuttaa epäilyttävältä, ota yhteys suoraan sen väitettyyn lähettäjään tai kirjaudu sisään palveluun kirjoittamalla itse sen aito osoite hakukenttään, ei suoraan sähköpostin kautta.