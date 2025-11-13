Verkkouutiset

Kuva tuotteesta. TUKES

Älä käytä tätä virtalähdettä – sähköiskun vaara

  • Julkaistu 13.11.2025 | 08:02
  • Päivitetty 13.11.2025 | 08:02
  • Takaisinvedot
Tuote vedetään myynnistä vakavien puutteiden takia.
Virtalähde vedetään myynnistä siinä havaittujen turvallisuuspuutteiden takia. Tuotteen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun. Asiasta varoittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Takaisinvedon syynä on se, että virtalähteen muuntajien eristys ei täytä vahvistetun eristyksen vaatimuksia. Lisäksi verkkojännitteisten osien ja metallikotelon välisen peruseristyksen yli kytketty kondensaattori ei ole vaadittua luokkaa Y2. Viranomaisen mukaan edellä mainittujen puutteiden takia tuote ei täytä sähköturvallisuuslain eikä tuotetta koskevan standardin mukaisia vaatimuksia.

Kuluttajia kehotetaan poistamaan tuote käytöstä välittömästi.

Tuotteen nimi on Akyga AK-B1-400. Palautusmenettely koskee tuotteita sarjanumeroilla D11B1400xxxx, D45B1400xxxx, D50B1400xxxx, E25B1400xxxx, missä x = numero väliltä 0-9.

Tuotteen vastuuyrityksenä toimii Elgood Oy (Partco). Yritys pyytää kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen.

