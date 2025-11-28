Älä käytä tätä suojakypärää – siinä on vakavia puutteita

Suojakypärä vedetään myynnistä siinä ilmenneiden turvallisuuspuutteiden takia. Asiasta kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Tuote vedetään myynnistä, koska se ei täytä sille asetettuja vaatimuksia. Puutteiden vuoksi tuotteen turvallisuutta ei voida todentaa.

Takaisinveto koskee suojakypärää nimeltä Ops-Core Fast XR. Tuotteen vastuuyrityksenä on Varuste.net / Aalto Group Oy.

– Tuote aiheuttaa tai voi aiheuttaa käyttäjälle vaaraa. Työnantaja ei saa luovuttaa tuotetta työntekijöiden käyttöön. Jos sinulla on tämä tuote, saat yritykseltä lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta tai sen vaatimustenvastaisuudesta sekä jälleenmyyntipaikoista, Tukes neuvoo.

Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta.