Älä anna lapsesi leikkiä näillä leluilla, tukehtumisen vaara

Pehmoleluja vedetään myynnistä niissä ilmenneiden turvallisuuspuutteiden takia. Asiasta kertoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Takaisinveto koskee leluja tuotenimillä Rattles: Giraffe 10×15 cm & penguin 10×15 cm, turtle green 10×15 cm ja turtle pink 10×15 cm.

Tuotteita on ollut myynnissä Puuhamaa-huvipuistossa.

Valmistaja Petjes World on ilmoittanut, että joissakin helistimissä voi olla ongelmia ompeleiden/sauman kanssa kohdassa, johon pahvista valmistettu etiketti on kiinnitetty. Tämä voi tapahtua, kun pahvista valmistettu etiketti irrotetaan tuotteesta. Etiketti on tuotteessa vain myyntitietoja varten, ja siksi ne leikataan aina pois ennen tuotteen antamista lapselle.

Jos sauma avautuu, tuotteen täyte on helposti päästävissä. Lelu aiheuttaa lapselle tukehtumisen vaaran. Täyte ei ole kiinteää materiaalia.

Kuluttajia kehotetaan poistamaan tuote käytöstä välittömästi.

– Valmistaja pyytää kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä palauttamaan tuotteen. Toimijat antavat lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta sekä jälleenmyyntipaikoista. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta, Tukes neuvoo.

Valmistaja kertoo takaisinvedosta tarkemmin omilla verkkosivuillaan.

Myös muita saman valmistajan leluja on vedetty myynnistä turvallisuuspuutteiden takia. Verkkouutiset kertoi aiemmasta takaisinvedosta tässä jutussa.