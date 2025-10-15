AL: Verottajalta tärkeä viesti yli 90000 suomalaiselle, yli puolet ei reagoinut

Verohallinto on ehdottanut tänä vuonna veroprosentin muuttamista yli 90000 suomalaiselle, mutta ylitarkastaja Päivi Ylitalo kertoo, että yli puolet viestin saaneista ei ole reagoinut siihen mitenkään. Asiasta kertoo Aamulehti.

Verottaja saattaa ehdottaa asiakkaalle verokortin päivittämistä, jos tuloraja vaikuttaa loppuvuonna ylittyvän, tai jos veroprosentin arvioidaan olevan liian matala. Tietoja haarukoidaan automaattisesti. Tarkoitus on, että asiakas välttyy isoilta mätkyiltä tai palautuksilta ja toisaalta lisäprosentille menemiseltä.

– Jos joulukuu menee lisäprosentilla, onhan se ikävää, jos on ajatellut ostaa joululahjoja ja -kinkkuakin, Ylitalo sanoo AL:lle.

Viesti ehdotuksesta menee asiakkaalle vain Suomi.fi-palvelun kautta ja itse ehdotus löytyy OmaVerosta. Tietoja voi myös itse muuttaa ennen ehdotuksen hyväksymistä. Jos asialle ei tee mitään, veroprosentti ei muutu.

Tänä vuonna noin 16000 suomalaista on tehnyt muutoksen veroprosenttiin verottajan ehdotuksen mukaan.