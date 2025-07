AL: Uimataidoton lapsi oli hukkua, vanhempia ei näkynyt missään

Viisivuotias lapsi oli lähellä hukkua Tampereen maauimalassa torstaina, kertoo Aamulehti.

Uimataidoton tyttö oli hypännyt kolmen metrin korkeudesta hyppyaltaaseen. Tyttö jäi räpiköimään veteen, mutta ei ehtinyt painua veden alle ennen kuin allasvalvoja ehti paikalle.

Allasvalvojat eivät nähneet tytön vanhempia altaan läheisyydessä. Lopulta lapsen isä löytyi maauimalan pukuhuoneesta.

– Hänellä oli mukanaan viisi uimataidotonta lasta ympäri altaita, Tampereen kaupungin johtava liikunnanohjaaja Tommi Liimatta sanoo AL:lle.

Hänen mukaansa kukaan ei ole tänä kesänä ehtinyt painua pinnan alle, mutta pintapelastuksia maauimalassa on tehty ”silloin tällöin”. Liimatta arvostelee myös nykyajan vanhempien toimintaa, jossa uimataidottomia lapsia on jätetty ilman valvontaa.

– Lasten altaaseen jätetään 1–2-vuotiaita ja tehdään jotain ihan muuta kuin ollaan lapsen kanssa. Tämä on surullista. On turvallista tulla meille uimaan, mutta vanhemmilla on täysi vastuu lapsistaan, Liimatta painottaa.