AL: SDP-taustainen opisto aiotaan lakkauttaa

Muun muassa toimittajia kouluttavaa SDP-taustaista Voionmaan kansanopistoa esitetään lakkautettavaksi, kertoo Aamulehti.
Taustalla ovat äskettäin päättyneet yhteistoimintaneuvottelut. Niiden seurauksena koko Sasky Voionmaan kansanopiston toimintaa esitetään lopetettavaksi tämän lukuvuoden jälkeen.
Saskyn kuntayhtymäjohtaja Antti Lahti sanoo AL:lle, että syynä ovat opiskelijoiden vähäinen määrä ja taloudellinen tilanne. Opiskelijamäärän aleneminen on johtanut myös kansanopiston saamien valtiontukien pienenemiseen.
Asiasta on tarkoitus päättää Saskyn yhtymähallituksesta torstaina. Esityksen mukaan osa linjoista voidaan lakkauttaa jo aiemmin, jos niissä on vain kolme opiskelijaa tai vähemmän.
Voinomaan opisto perustettiin vuonna 1951 Ylöjärvellä. Se oli aluksi viestintään erikoistunut kansanopisto, jota ylläpiti SDP:n kansanedustajan Väinö Voionmaan (1869–1947) perustama säätiö. Opisto yhdistyi vuonna 2016 Kiljavan opiston kanssa ja muutti Ylöjärveltä Tampereelle. Vuoden 2025 alussa opisto siirtyi Sasky-koulutusyhtymälle.
Toimittajakoulutuksen lisäksi opistolla on järjestetty muun muassa elokuva- ja tv-koulutusta, näyttelijä- ja ohjaajakoulutusta sekä rap-musiikkilinjan opetusta.
