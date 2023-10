AL: Muistomerkkejä tuhottiin yön aikana – patsaasta jäljellä vain jalusta

Tampereella on tuhottu yön aikana kaksi merkittävää muistomerkkiä, uutisoi Aamulehti.

Ensimmäinen ilkivallan kohteeksi joutunut muistomerkki on Pispalanharjulla sijaitseva Lauri Viidan muistomerkki. Vuonna 1991 pystytetty ”Betonimyllystä runon siivet” -niminen pronssiveistos oli 3,4 metriä korkea ja sijaitsi tamperelaiskirjailijan entisen kodin lähistöllä.

Muistomerkistä on leikattu irti suuria paloja, joista osa on viety myös pois paikalta. Jäljelläolevan osan leikkaussauman osat viittaavat siihen, että muistomerkki on leikelty osiin rälläkän tapaisella työkalulla.

On mahdollista, että muistomerkki on tuhottu, koska varkaat arvelivat sen olleen tehty kuparista. Kuparivarkaat ovat piinanneet rakennustyömaita jo pitkään eri puolilla Suomea.

– Muistomerkki on laatan mukaan pronssia, mutta ulkonäön perusteella on mahdollista, että sitä on luultu kupariksi, josta saa markkinoilla korkean hinnan, arvelee toimittaja Markus Määttänen.

Muistomerkin läheiset katuvalot ovat olleet sammutettuina remontin vuoksi, joten varkaat pystyivät tuhoamaan muistomerkin pimeyden turvin. Tuhotyöstä ei myöskään kantautunut ääntä läheisiin asuintaloihin.

Toinen tuhotyön kohteeksi joutunut muistomerkki oli vajaan neljän kilometrin päässä Viinikan Lampipuistossa sijainnut Kalapoika-pronssipatsas vuodelta 1957. Urho Hietasen veistämä pronssipatsas toimi myös suihkulähteenä.

Aamulla Kalapojasta oli jäljellä oli vain jalustan tynkä. Itse patsas oli leikattu jalustasta irti ja kuljetettu pois.

Määttäsen mukaan leikkuujäljet Kalapojan jalustassa ovat samanlaisia kuin Viidan muistomerkissä.