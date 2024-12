AL: Lähes puolet uusista asunnoista yksiöitä – professori pitää käsittämättömänä

Tänä vuonna tammi-marraskuussa Tampereelle valmistuneista uusista asunnoista 44 prosenttia on ollut yksiöitä, kertoo Aamulehti. Kaikkien valmistuneiden asuntojen keskikoko on ollut tänä vuonna 1,4 neliötä viime vuotta vähemmän, reilut 47 neliömetriä, vaikka Tampereen kaupungin tavoitteena on lisätä asumisväljyyttä.

– Minusta tuo on ihan käsittämätöntä. Mikä on se visio ja tulevaisuus, mihin me olemme menossa, sanoo luvuista Helsingin yliopiston kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara.

Esimerkiksi uudella Santalahden alueella yli 70 prosenttia asuntokunnista on yhden hengen talouksia.

Vaattovaara toteaa, että pienten asuntojen suuri määrä tarkoittaa vilkasta muuttoliikettä, mikä taas voi heikentää asukkaiden kokemusta alueesta. Esimerkiksi Santalahdessa koko väestö vaihtuu Tampereen kaupungin laskelman perusteella reilussa kolmessa vuodessa.

Tonttien rakentaminen täyteen ei Vaattovaaran mukaan myöskään automaattisesti tarkoita sitä, että alueella olisi hyvät palvelut. Palvelut keskittyvät sinne, mihin seudullisesti väestö parhaiten pääsee.

Tutkija huomauttaa, että yksinasuvatkin haluaisivat usein asumiseltaan muuta kuin tehoneliöitä. Tutkimusten mukaan he toivovat keskimäärin kolmea huonetta ja keittiötä. Nuoret toivovat omistusasuntoa pientalossa, jossa olisi pieni piha.

– On ollut sillä tavalla rakentamisen hullut vuodet, että asukkaiden tarpeet ja toiveet eivät ole näytelleet juuri minkäänlaista roolia alueiden synnyssä, Vaattovaara väittää.