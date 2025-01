”Aktivismi voi olla kaukaa haettua”

Saamelaisaktivisti Petra Laiti kirjoitti Instagramissa, että Lapin englanninkielistä nimeä ”Lapland” ja ruotsinkielistä nimeä ”Lappland” ei pitäisi enää käyttää. Ne sisältävät hänen mukaansa rasistisia ja kolonialistisia sävyjä. Asiasta kertoi muun muassa Iltalehti.

Laitin mukaan termien käyttö ylläpitää myyttiä ja narratiivia, jossa alue esitetään kaukaisena ja villinä ei-kenenkään-maana, mikä estää saamelaisilta oikeuden omaan maahansa.

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Binga Tupamäki on kommentoinut viestipalvelu X:ssä Laitin ulostuloa.

– Nyt on ”Lappi” canceloitu, koska se on kolonialistinen termi. Sinänsä positiivista tässä on se, että yleisö oppii miten kaukaa haettua aktivismi voi olla. Myönnytysten sijaan aktivisteille voisi opettaa sanan ”lappi” etymologian: syrjäinen paikka, Tupamäki kirjoittaa.

Kansanedustaja Atte Kaleva (kok.) ei näe koko keskustelussa mitään järkeä.

– Miksi ihmeessä valtamedia antaa näille huomionkipeille vihervasemmistolaisille ammattiloukkaantujille tällä tavalla palstatilaa? Lappi on Lappi. Ei siinä ole mitään ’väkivaltaista kolonialismia’. Olisiko jo aika lopettaa tämä sekopäinen woke?, hän kirjoittaa X:ssä.

Laiti on täsmentänyt IL:lle, että suomenkielistä Lappi-sanaa ei tarvitse välttää, mutta hän puhuu julkaisussaan myös sen ongelmallisuudesta.

