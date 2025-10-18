Ajokeli voi olla liukas osassa maata

Huonon ajokelin varoitus on huomenna aamusta voimassa maan etelä- ja keskiosassa.

Ilmatieteen laitos kertoo, että tiet voivat olla jälleen paikoin liukkaita kuuran vuoksi. Erityisesti sillat ja vesistöjen läheiset tiet ovat kuuraherkkiä paikkoja.

Varoituskartan mukaan varoitus astuu voimaan kolmelta aamuyöstä ja se päättyy yhdeltätoista aamupäivästä. Liikenteen sujuvuus heikentyy ja keskinopeus laskee. Myös onnettomuusriski on kohonnut.

Tänään lauantaina maan etelä- ja keskiosissa tapahtui monin paikoin tieliikenneonnettomuuksia. Kuuraa muodostui teiden pinnoille laajoilla alueilla. Lisäksi tilannetta pahensi sumu.

– Vielä tähän aikaan vuodesta suurimmalla osalla etelän autoilijoista on autossaan alla kesärenkaat. Jäätynyt tienpinta kesärenkain, sumun heikentämä näkyvyys ja siitä johtunut lyhyt reagointiaika sekä vilkastunut aamuliikenne saivat aikaan vaarallisen yhdistelmän, jonka vuoksi ketjukolareita syntyi, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Tuukka Keränen kertoo.

Huomenna sunnuntaina pilvisyys on koko maassa melko runsasta, vaikka maan etelä- ja keskiosassa ja paikoin pohjoisessakin pilvipeite myös rakoilee, kertoo Foreca.

Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 5–9 astetta ja Lapissa 0–7 astetta.

Ensi viikolla sää lauhtuu Suomessa vähitellen. Tiistaista alkaen koko maassa puhaltaa lauha lounaisvirtaus, ja Suomeen leviää pilviä ja vesisateita.