Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Liikennettä Karkkilassa 31. lokakuuta 2024. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Ajokeli voi olla liukas osassa maata

  • Julkaistu 18.10.2025 | 17:55
  • Päivitetty 18.10.2025 | 19:46
  • Liikenne, Sää
Maan etelä- ja keskiosassa teillä voi aamusta esiintyä kuuraa.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Huonon ajokelin varoitus on huomenna aamusta voimassa maan etelä- ja keskiosassa.

Ilmatieteen laitos kertoo, että tiet voivat olla jälleen paikoin liukkaita kuuran vuoksi. Erityisesti sillat ja vesistöjen läheiset tiet ovat kuuraherkkiä paikkoja.

Varoituskartan mukaan varoitus astuu voimaan kolmelta aamuyöstä ja se päättyy yhdeltätoista aamupäivästä. Liikenteen sujuvuus heikentyy ja keskinopeus laskee. Myös onnettomuusriski on kohonnut.

Tänään lauantaina maan etelä- ja keskiosissa tapahtui monin paikoin tieliikenneonnettomuuksia. Kuuraa muodostui teiden pinnoille laajoilla alueilla. Lisäksi tilannetta pahensi sumu.

– Vielä tähän aikaan vuodesta suurimmalla osalla etelän autoilijoista on autossaan alla kesärenkaat. Jäätynyt tienpinta kesärenkain, sumun heikentämä näkyvyys ja siitä johtunut lyhyt reagointiaika sekä vilkastunut aamuliikenne saivat aikaan vaarallisen yhdistelmän, jonka vuoksi ketjukolareita syntyi, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Tuukka Keränen kertoo.

Huomenna sunnuntaina pilvisyys on koko maassa melko runsasta, vaikka maan etelä- ja keskiosassa ja paikoin pohjoisessakin pilvipeite myös rakoilee, kertoo Foreca.

Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 5–9 astetta ja Lapissa 0–7 astetta.

Ensi viikolla sää lauhtuu Suomessa vähitellen. Tiistaista alkaen koko maassa puhaltaa lauha lounaisvirtaus, ja Suomeen leviää pilviä ja vesisateita.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)