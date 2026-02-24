Ajoi liikenneympyrässä väärään suuntaan, 12 päiväsakkoa

Liikenneympyrässä törttöily tuli autoilijalle kalliiksi. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.
Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut poliisin ajokameran tallenteen tilanteesta. Video on kuvattu Helsingin Pasilassa sijaitsevassa liikenneympyrässä.
Mainos - sisältö jatkuu alla
Mainos - sisältö jatkuu alla
– Lähti kiertämään liikenneympyrää väärään suuntaan. 12 päiväsakkoa pakollinen kiertosuunta- liikennemerkin noudattamatta jättämisestä, Pasterstein kuvailee tapahtumia.
Video päättyy siihen, kun poliisiauto lähtee seuraamaan väärään suuntaan ajanutta autoilijaa.
– Välillä pohdituttaa, onko tällaiset ratkaisut osaamattomuutta vai tietoisia ratkaisuja? Pasterstein pohtii.