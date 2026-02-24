Verkkouutiset

Ajoi liikenneympyrässä väärään suuntaan, 12 päiväsakkoa

Tilanne tallentui poliisin ajokameraan.
Kuvakaappaus videolta. POLIISI/DENNIS PASTERSTEIN
Kuvakaappaus videolta. POLIISI/DENNIS PASTERSTEIN

Liikenneympyrässä törttöily tuli autoilijalle kalliiksi. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.

Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut poliisin ajokameran tallenteen tilanteesta. Video on kuvattu Helsingin Pasilassa sijaitsevassa liikenneympyrässä.

– Lähti kiertämään liikenneympyrää väärään suuntaan. 12 päiväsakkoa pakollinen kiertosuunta- liikennemerkin noudattamatta jättämisestä, Pasterstein kuvailee tapahtumia.

Video päättyy siihen, kun poliisiauto lähtee seuraamaan väärään suuntaan ajanutta autoilijaa.

– Välillä pohdituttaa, onko tällaiset ratkaisut osaamattomuutta vai tietoisia ratkaisuja? Pasterstein pohtii.

