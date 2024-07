Ukrainalla ei ole riittävästi aseita uusien prikaatien varustamiseen

Ukraina pyrkii helpottamaan määrällistä alivoimaansa liikekannallepanolla, mutta puolustajalla ei välttämättä ole riittävästi aseita ja kalustoa uusien prikaatien varustamiseksi, arvioi ajatushautomo The Institute for the Study of War.

Ajatushautomon katsauksen mukaan merkittävin syy varusteiden vajeeseen on läntisen avun riittämättömyys ja viivästykset jo luvatussa aseavussa.

Raportin mukaan läntinen apu on erittäin tärkeää Ukrainan puolustuksen kannalta. Ajatushautomo arvioi, että vain läntisten maiden aseavun avulla Ukraina voi yrittää ottaa aloitetta itselleen.

ISW:n mukaan sodan pitkittyminen palvelee vain Venäjän etua. Raportissa arvioidaan, että Venäjän joukot pyrkivät nyt sitomaan Ukrainan resursseja koko rintamalinjan laajuudelta kuluttaakseen ja väsyttääkseen puolustajan joukkoja.

Tuoreiden joukkojen avulla Ukraina voisi ajatushautomon mukaan haastaa Venäjää voimakkaammin ja helpottaa tilannetta rintamalinjan vaikeimmilla alueilla.