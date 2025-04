Ajaako lapsesi tällaisella mopolla? Poliisilta painava viesti

Huoltajilla on vastuunsa mopoilevista nuorista, Oulun poliisi muistuttaa tiedotteessa.

Mopoilu on nuorille helppo ja kätevä tapa liikkua. Poliisi muistuttaa, että se vaatii kuitenkin liikenteen ja kulkuvälineen tuntemusta sekä vastuullisuutta niin nuorelta kuin hänen huoltajiltaan.

Mopon kunnosta ja sen liikennekelpoisuudesta vastaa aina sen kuljettaja ja rekisteriin merkitty omistaja/haltija. Poliisin mukaan tämä koskee myös traktorimönkijöitä ja mopoautoja.

Mopon suurin sallittu nopeus on 45 kilometriä tunnissa. Sen kuljettaminen vaatii vähintään AM120-luokan ajo-oikeuden.

Poliisilla on lain mukaan oikeus koeajaa mopo. Poliisin havaitessa vakavia puutteita mopon turvallisuudessa se määrätään valvontakatsastukseen, vaikka mopoa ei muuten tarvitse katsastaa. Pienistä puutteista voi saada suullisen tai kirjallisen huomautuksen tai liikennevirhemaksun.

Mopon virittäminen on kiellettyä. Jos ajoneuvon nopeus on yli 65 kilometriä tunnissa tai mopoon on vaihdettu 50 cc tai suurempi sylinteri, sen ajoneuvoluokka vaihtuu moottoripyöräksi. Mopokortilla tällaisen ajoneuvon kuljettamisesta saa poliisin mukaan sakkoa ja väliaikaista ajokieltoa.

Poliisia karkuun ajaminen johtaa pääsääntöisesti törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja asia käsitellään lopullisesti käräjäoikeudessa. Sakoista ja käräjäoikeuden päätöksistä jää merkintä rikosrekisteriin.

Poliisi painottaa, että huoltajien tulee olla kiinnostuneita nuoren käyttämien ajoneuvojen kunnosta. Mopo on suojaamaton ajoneuvo, ja siksi turvallisuustekijöihin pitää kiinnittää huomiota.

– Mopon kunnon tarkastaminen ei vaadi harrastuneisuutta tai teknistä tietämystä, vaan sen voi tehdä kuulo- ja näköhavaintojen avulla. Jarrujen, renkaiden ja valojen tarkastamisella pääsee pitkälle, sanoo vanhempi konstaapeli Timo Jurvelin Oulun poliisista.