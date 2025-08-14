Verkkouutiset

Traktori pellolla Tuusulassa. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Ajaako edessäsi traktori? Ohittaminen ei välttämättä ole viisasta

  • Julkaistu 14.08.2025 | 11:20
  • Päivitetty 14.08.2025 | 11:20
  • Liikenne
Maatalouskoneet kulkevat pääsääntöisesti vain lyhyen aikaa maanteillä.
Puintikauden aikana maanteillä liikkuu paljon raskaita ja leveitä maatalouskoneita, kuten puimureita ja traktoreita.

Fintrafficin tieliikennekeskus muistuttaa autoilijoita huomioimaan liikenneturvallisuuden erityisesti ohitustilanteissa. Maatalouskoneet kulkevat pääsääntöisesti vain lyhyen aikaa maanteillä, ja siksi niiden ohittaminen voi olla täysin turhaa ja voi vaarantaa liikenneturvallisuuden.

– Maatalouskoneen ajonopeus on maanteillä yleensä normaalia liikennettä alhaisempi, mikä voi yllättää takana tulevan autoilijan, jos tilannetta ei ole ennakoitu ajoissa. Omaa kaasujalkaa kannattaa löysätä hyvissä ajoin, jotta vältytään peräänajoilta. Huomioi ohitusta suunnitellessasi myös se, että maatalouskone saattaa olla juuri kääntymässä pellolle, myös muualla kuin risteysalueella, yksikönpäällikkö Eero Sauramäki Fintrafficin tieliikennekeskuksesta sanoo tiedotteessa.

Tiellä liikkuvaan maatalouskoneeseen tulee pitää riittävä turvaväli. Koneen ohittamiseen tulee kiinnittää erityistä varovaisuutta.

Maatalouskoneiden koko ja muoto voivat estää näkyvyyden ohittavan auton kuljettajalta.

– Varmista, että ohitus on sallittua ja että näkymä on esteetön ennen kuin yrität ohittaa maatalouskoneen. Siirry vastaantulevan kaistalle riittävän kaukana ohitettavasta maatalouskoneesta. Siten ehdit tarvittaessa palata omalle kaistalle, jos ohitustilaa ei olekaan tarpeeksi. Kapealla tiellä on hyvä varmistua siitä, että tiellä on riittävästi tilaa ohittamiseen, tiedotteessa ohjeistetaan.

