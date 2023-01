Äitinsä murhannut Wagner-sotilas sai nyt itse sankarin hautajaiset

Virolainen turvallisuusasiantuntija ja kansanedustaja Eerik Niiles-Kross kertoo, että äitinsä murhannut entinen vanki sai sankarin hautajaiset Venäjällä.

– Tämä ei ole huono vitsi. Venäjän Serovissa Venäjän armeija piti sankarihautajaiset Wagner-yksikön Sergei Molodzoville, joka kuoli sodassa Ukrainaa vastaan, hän toteaa Twitterissä.

Virallisessa muistokirjoituksessa Molodzovia kutsuttiin luovaksi henkilöksi, joka “auttoi aina heikkoja, rakasti elämää, vapautta, musiikkia”.

– Paikallishallinnon virkamiehet, armeijan edustajat ja sotaveteraanit puhuivat hänen haudallaan. He kutsuivat häntä sankariksi ja ylistivät [tämän] rohkeutta ja sankaritekoja.

Sergei Molodzov värvättiin sotaan suoraan vankilasta, jossa hän kärsi 11 vuoden tuomiota oman äitinsä murhasta. Molodzov oli hakannut äitinsä kuoliaaksi vuonna 2017. Oikeudessa Molodzov kiisti pahoinpitelyn ja murhan sekä väitti, että hänen äitinsä kaatui.

– Koulu, jota Molodzov oli käynyt, järjesti muistotilaisuuden, oppilaiden oli noustava seisomaan hänen kunniakseen ja hänen pöytänsä päälle kiinnitettiin muistolaatta, Niiles-Kross kertoo.

This is not a bad joke. In Serov, Russia, the Russian military held hero's funeral for Sergey Molodzov who was killed in the war against Ukraine fighting in a Wagner unit.

