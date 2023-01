”Ainoa este Leopardien toimittamisessa Ukrainaan on poliittisen tahdon puute”

Europarlamentaarikko Alviina Alametsä (vihr.) vaatii Suomen osallistumista Leopard 2 -panssarivaunujen antamiseen Ukrainalle.

– Ukraina ei taistele vain itsensä puolesta, vaan koko Euroopan. Meidän tulee osoittaa liittolaisuutta ja tukemme Ukrainalle. Suomen tulee olla mukana tässä tuessa omien resurssien mukaan. Suomen oma puolustuskyky ei saa vaarantua, mutta meillä on ehdottomasti mahdollisuuksia tukea Ukrainaa osallistumalla panssarivaunujen antamiseen, Alametsä toteaa tiedotteessa.

– Ainoa este sadan Leopardin toimittamisessa Ukrainaan on poliittisen tahdon puute. Sodan aiheuttama inhimillinen kärsimys Ukrainassa on jatkunut aivan liian pitkään. Ukrainan valtiolla on itsemääräämisoikeus, jota Venäjä rikkoo räikeästi hyökkäyssodallaan. Venäjä rikkoo koko maanosan rauhaa. Euroopan tulee olla tukemassa Ukrainaa panssarivaunuilla, lisää Alametsä.

Alametsä painottaa, että mitä useampi maa osallistuu panssarivaunujen yhteiseen tukeen, sen pienempi panos se on yksittäiselle valtiolle.

– On hyvä muistaa, että iso osa Leopard-tankeista ei ole uusinta tekniikkaa. Osallistumalla yhteisiin Leopard-talkoisiin, jäsenmaat voisivat samalla uusia omaa tekniikkaansa. Yhteistyötä pitäisi vahvistaa myös sotilasmateriaalien hankinnassa, mikä lisäisi kustannustehokkuutta.

Puolustusministeri Mikko Savola (kesk.) korosti perjantaina, että tukea Ukrainalle arvioidaan Suomen omaa puolustuskykyä heikentämättä.

– Jos kansainvälinen koalitio taistelupanssarivaunujen toimittamiseksi Ukrainaan syntyy, Suomen panosta tarvitaan. On muistettava, että kyse on kokonaisesta asejärjestelmästä. Siksi tuki on koordinoitava yhdessä, Savola kommentoi Twitterissä.