Puolustusministeri Leopardeista: Tukea arvioidaan Suomen puolustuskykyä heikentämättä

Puolustusministeri Mikko Savola (kesk.) korostaa, että tukea Ukrainalle arvioidaan Suomen omaa puolustuskykyä heikentämättä. Savola ottaa Twitterissä kantaa ajankohtaiseen keskusteluun Leopard 2 -taistelupanssarivaunujen lähettämisestä Ukrainaan.

– Jos kansainvälinen koalitio taistelupanssarivaunujen toimittamiseksi Ukrainaan syntyy, Suomen panosta tarvitaan. On muistettava, että kyse on kokonaisesta asejärjestelmästä. Siksi tuki on koordinoitava yhdessä.



– Tukea Ukrainalle arvioidaan yhdessä Puolustusvoimien kanssa, Suomen omaa puolustuskykyä heikentämättä, Savola linjaa Twitterissä.



Puolustusministeri toteaa Saksan olevan keskeisessä roolissa, koska Leopardeja vievät valtiot tarvitsevat siltä jälleenvientiluvan. Myös korvaavan kaluston osalta Saksan puolustusteollisuudella on keskeinen rooli.