Ainakin viisi miehityshallinnon jäsentä surmattu vuorokaudessa

Ainakin viiden Venäjän nimittämän miehityshallinnon virkailijan kerrotaan menehtyneen viimeisen vuorokauden aikana eri puolilla Ukrainaa.

Kaksi henkilöä sai surmansa Luhanskissa, yksi Hersonissa ja kaksi Berdianskissa. Osaa iskuista on epäilty vastarintataistelijoiden tai erikoisjoukkojen tekemiksi, mutta Ukraina ei ole myöntänyt virallisesti osallisuuttaan.

Presidentin avustaja Mykhailo Podolyakin mukaan Luhanskin ”kansantasavallan” valtakunnansyyttäjän ja varasyyttäjän kuolemissa olisi kyse paikallisten rikollisjoukkojen yhteenotoista ennen ”laajan mittakaavan pakoa” alueelta.

– Tai osa Venäjän pyrkimystä puhdistaa silminnäkijöitä sotarikoksilta. Tutkimukset tulevat paljastamaan asian, Mykhailo Podolyak tviittaa.

Luhanskin aluejohtaja Leonid Pasetšnik syytti pommi-iskusta ”Kiovan terroristeja”. Hän myönsi torstaina tiedotustilaisuudessa Ukrainan joukkojen edenneen aivan Luhanskin rajalle, mutta vakuutti kahteen otteeseen, ettei paniikkiin ole syytä.

Venäjän valtionmedian mukaan Berdjanskissa olisi saanut surmansa kaupungin varapormestari vaimoineen. He olivat valmistelleet alueelle tekaistua kansanäänestystä Venäjään liittymisestä.

Hersonissa viiden HIMARS-raketin väitetään osuneen hallintokortteliin. Wall Street Journal -lehden mukaan rakennuksessa oli järjestetty miehityshallinnon pormestarien ja aluejohtajien tapaaminen.

Iskuja on pidetty osoituksena siitä, että Ukrainan tiedustelupalvelu pystyy toimimaan yhä tehokkaammin miehitetyillä alueilla. Tilanteen uskotaan häiritsevän Venäjän hallintaa kyseisistä alueista, sillä monet paikallisvirkailijat ovat jo paenneet Venäjän puolelle.

One day after this, Pasechnik blames "Kyiv" and "terrorism" for a bomb blast that killed the LPR's prosecutor general and his deputy in the very centre of Luhansk city. https://t.co/SaPy0X4zEu

— Felix Light (@felix_light) September 16, 2022