Aikooko Iran nyt hankkia ydinpommin?

Iranin pitkäaikaisen johtajan Ali Khamenein kuolema saattaa avata maan hallinnolle ovet ydinaseiden hankinnalle. Niin sanottu ydinfatwa on nimittäin nyt mahdollista sivuuttaa. Näin arvioi CNN.

Ajatolla Khamenei antoi jo 20 vuotta sitten fatwan eli islamilaisen lain mukaisen oikeudellisen määräyksen, joka kielsi ydinaseet. Tämä ei kuitenkaan estänyt ydinohjelman jatkamista salassa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Khamenei pitäytyi ”strategisessa kärsivällisyydessään”. Hän antoi Iranin edistää tasaisesti uraanin rikastusohjelmaansa, tuoden materiaalia yhä lähemmäs asekelpoista tasoa ylittämättä kuitenkaan kynnystä varsinaiseen pommin kehittämiseen.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Khamenein kuolema saattaa nyt kuitenkin avata tien ydinaseiden uudelleenharkintaan jopa julkisella tasolla. Keskustelu Iranissa on CNN:n mukaan jo siirtymässä siihen suuntaan.

– Ydinfatwa on kuollut, Quincy Institute for Responsible Statecraft -ajatushautomon Trita Parsi toteaa.

– Sekä eliitin että kansan mielipide on muuttunut tässä asiassa dramaattisesti, mikä ei ole yllättävää, koska Irania on pommitettu kahdesti neuvottelujen aikana kahden ydinasevaltion toimesta.